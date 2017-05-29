Российского чемпиона наказали за нарушение правил

Чемпиона России по спортивной ходьбе Петра Трофимова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, передают "Аргументы и факты". Все достижения спортсмена за период с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013-го признаются недействительными. Кроме того, ему запрещено участвовать в соревнованиях на протяжении четырех лет. Срок запрета отсчитывается от начала ноября 2016 года.