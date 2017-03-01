Российский биатлонист решил выступать за Корею

Российский биатлонист Тимофей Лапшин получил гражданство Южной Кореи. Теперь он сможет выступать за национальную команду этой страны.

Российский 29-летний спортсмен два раза побеждал на этапах Кубка мира в составе российской сборной в эстафете. Кроме того, а Лапшин завоевывал серебро и бронзу в личных гонках.

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О том, что биатлонист предпочел сборную другой страны, сообщает издание Yonhap. При этом Лапшин отнюдь не первый из спортсменов, кто "сбежал" из России в Южную Корею. Ранее в сборную этой страны перешли российские биатлонистки Анна Фролина, Екатерина Аввакумова и Александр Стародубец.

Российский биатлонист Тимофей Лапшин получил гражданство Южной Кореи



(@yonhapnews) pic.twitter.com/JGsePO23SH — Матч ТВ (@MatchTV) 1 марта 2017 г.

Международный союз биатлонистов дал добро на выступление Лапшина за сборную Южной Кореи в сезоне-2017/18. Команда этой страны рассчитывает попасть в число 22 лучших команд в Кубке мира. Тогда она будет иметь возможность увеличить квоту на Игры-2018 в Пхенчхане.

ТИМОФЕЙ ЛАПШИН КОРЕЕЦ

ПОЧЕМУ Я ТАК ОРУ С ЭТОГО������ — биатлен (@dora_pomidora1) 1 марта 2017 г.

Тимофей Лапшин родился 3 февраля 1988 года в Красноярске. Является мастером спорта международного класса. В сборной России дебютировал в сезоне 2009—2010, выступал на Кубке Международного союза биатлонистов, с сезона 2011—2012 выступал в Кубке мира.