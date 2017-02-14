В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Вторник 14 февраля
Лента новостей
14:17
Неожиданный поступок Джигурды ради Анисиной
14:16
На юго-западе Москвы произошло ограбление со стрельбой
14:08
Отельный бизнес изменился навсегда
14:06
В Москве электричка сбила мужчину
13:39
Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
13:30
В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
13:21
Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных
13:08
Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
13:07
Филипп Киркоров объявил бойкот
13:07
Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве
13:02
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
12:56
ОНФ избавляет Россию от второй беды
12:49
Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
12:34
В Москве объявлено штормовое предупреждение
12:34
Чичерина и Охлобыстин сходят с ума по Донбассу
12:20
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
12:01
НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
12:01
В Архангельске буйный подросток избил соседей поварешкой
11:44
Названы причины поломки самолета Путина
11:32
Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева
11:26
Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана
11:22
На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки
11:18
Подробности убийства бородатой Кончиты
11:15
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
11:10
Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
10:59
Россияне восстали против Дня святого Валентина
10:49
В Подмосковье мужчина выдавал убийство отца за самоубийство
10:42
Виктор Раков уезжает в Сибирь
10:36
Российский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Москвой
10:21
Любовь и страдания Анны Герман
10:06
Похождения балерины из "Ленинграда" взбудоражили Петербург
10:04
Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар
10:03
В России рекордно снизится ставка по ипотеке
09:53
В работе московского метро в час пик произошел сбой
09:43
В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена
09:34
Горе в семье актера Тома Круза
09:26
В Москве неизвестный до смерти забил пенсионерку
09:20
Хорошавина этапировали на Сахалин
09:11
Помощник Трампа сбежал после скандала
09:10
Новая боль Ольги Бузовой
08:59
В столичных аэропортах отменили более 20 рейсов
08:54
В Москве угнали уборочную машину за 6 миллионов
08:36
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
08:35
Япония заразилась истерией от Украины
08:30
Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана
08:20
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
08:10
Болтуны сорвали Рогозину секретную поездку
08:01
На МКАД сгорел почтовый грузовик (видео)
22:03
Трамп проверяет все плотины США после катастрофы
21:51
Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
21:46
Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути
21:28
Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
21:23
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
21:10
Как алчный Киев надул с "Евровидением" весь мир
20:43
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы
20:28
Правила макияжа для соблазнения мужчин
20:20
Володин прокомментировал идею о законе о защите президента
20:19
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
20:16
В Москве из окна дома Орнеллы Мути выпал человек
20:07
В Коми юные российские спортсмены попали в ДТП
20:01
Самбурская подала заявку на "Евровидение"
19:18
Прямой эфир с места разрушения крупнейшей плотины в США
19:15
Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером
19:14
Знаменитости в интересном положении
19:13
Татьяна Тарасова: Я выбыла с дистанции навсегда
19:02
Водитель снес людей на остановке в Москве
18:54
Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
18:50
"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды
18:46
Как Суханкина воспитывает приемных детей
18:23
Над "Евровидением" на Украине нависла новая угроза
18:17
Скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте
18:14
Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом
18:13
На севере Москвы водитель иномарки сбил четырех пешеходов
18:07
Как меньше платить за отопление
18:04
Что стало с читающим стих мальчиком из "Брата-2"
17:59
Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй
17:50
У ВТБ 24 проблемы с обслуживанием карт
17:34
Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
17:29
В Москве в торговом центре избили иранца
17:17
За что Анисина называет Джигурду отличным любовником
17:11
Значение имени Станислав
17:03
Бойню у границы Крыма организовал Джемилев
16:56
Порошенко поймали на поставках конфет "ИГ"
16:56
Как идеально выглядеть 14 февраля
16:48
Грузовик протаранил трамвай в центре Москвы
16:44
Россиян хотят лишить недвижимости в Финляндии
16:38
Почему возвращаются ненавистные килограммы
16:37
Школьница в Москве расплатилась с цыганкой украшениями на 1 млн
16:28
Хиллари Клинтон и Стас Михайлов попали в черный список россиян
16:23
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:22
Бывшего учителя школы №57 объявили в розыск по делу о педофилии
16:10
Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию
16:02
Путин назначил главу спецназа Росгвардии
16:00
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
15:55
В Москве неизвестный обстрелял мужчину у супермаркета
15:45
Никитин привлечет инвестиции в Новгородскую область
15:41
Рестлер поставил рекорд по забиванию гвоздей головой (видео)
15:39
Охлобыстин уходит на фронт
15:36
Во французских Альпах лыжников накрыло лавиной
15:34
Мужчина топором разворотил авто за неприличный жест водителя (видео)
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Спорт

В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу

Густав Нюквист. Фото: GLOBAL LOOK press\Ludvig Thunman
В США во время матча между командами "Детройт Ред Уингз" и "Миннесота Уайлд" произошла потасовка. Зачинщиком драки стал шведский нападающий Густав Нюквист, который ударил соперника клюшкой по лицу.
прочитано 670 раз

Теперь форварду грозит дисквалификация. Нюквист утверждает, что нанес удар случайно, передает The Hockey News. Пострадавший порадовался, что ему хотя бы не попали в глаз, сообщает Minneapolis Star Tribune. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

14 февраля 2017, 10:22

комментарии

Политика

Европа приструнила "воришку" Порошенко
Помощник Трампа сбежал после скандала
Япония заразилась истерией от Украины
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье

Шоу-бизнес

Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных
Филипп Киркоров объявил бойкот
Как выживает Алла Сигалова после смерти мужа
Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева

Проишествия

При стрельбе по инкассаторам в Москве под огонь попал ребенок
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

Lifestyle

Отельный бизнес изменился навсегда
Чичерина и Охлобыстин сходят с ума по Донбассу
На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки
Любовь и страдания Анны Герман
Шоу-бизнес

Горе в семье актера Тома Круза

Трагедия произошла еще неделю назад, но известно об этом стало лишь сейчас
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар

Композитор и продюсер дал большое интервью
Шоу-бизнес

Подробности убийства бородатой Кончиты

СМИ сообщили печальную новость для фанатов триумфатора "Евровидения"
Шоу-бизнес

Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева

Об этом сказала популярная актриса Екатерина Варнава

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
Знаменитости в интересном положении

Спорт

Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
Шипулин заговорил о завершении карьеры
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Регионы

Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru