В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу
Теперь форварду грозит дисквалификация. Нюквист утверждает, что нанес удар случайно, передает The Hockey News. Пострадавший порадовался, что ему хотя бы не попали в глаз, сообщает Minneapolis Star Tribune. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.
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