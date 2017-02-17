Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Стартовавшее в столице мероприятие получило имя Алины Кабаевой. Кубок является квалификационным к первому в этом сезоне международному рейтинговому турниру "Гран-при Москва 2017".
Олимпийская чемпионка, как виновница торжества, приняла участие в церемонии его открытия в спортивном зале "Дружба". Вместе с ней эту почетную роль разделила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Кабаева призналась, что для нее это большая честь – присутствовать на этом спортивном празднике. Чемпионка поблагодарила гостей мероприятия, приехавших из 32 стран, и пожелала всем удачи, сообщает "Спорт Экспресс".
Также спортсменка отметила вклад тренера в ее спортивные успехи и достижения всей сборной России. "Мы столько лет первые на Олимпийских играх – я желаю, чтобы это никогда не кончалось!", – сказала Алина.
Отметим, в финалах "Гран-при" 19 февраля примут участие восемь лучших спортсменок в каждом виде программы по результатам квалификации "Кубка чемпионок "Газпром". Выступят и групповые команды.
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