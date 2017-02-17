Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом

Похудевшая и похорошевшая Алина Кабаева 17 февраля открыла "Кубок чемпионок "Газпром" в Москве. На безымянном пальце правой руки девушки красовалось кольцо, похожее на обручальное.

Стартовавшее в столице мероприятие получило имя Алины Кабаевой. Кубок является квалификационным к первому в этом сезоне международному рейтинговому турниру "Гран-при Москва 2017".

Олимпийская чемпионка, как виновница торжества, приняла участие в церемонии его открытия в спортивном зале "Дружба". Вместе с ней эту почетную роль разделила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.





Кабаева призналась, что для нее это большая честь – присутствовать на этом спортивном празднике. Чемпионка поблагодарила гостей мероприятия, приехавших из 32 стран, и пожелала всем удачи, сообщает "Спорт Экспресс".

Также спортсменка отметила вклад тренера в ее спортивные успехи и достижения всей сборной России. "Мы столько лет первые на Олимпийских играх – я желаю, чтобы это никогда не кончалось!", – сказала Алина.

Отметим, в финалах "Гран-при" 19 февраля примут участие восемь лучших спортсменок в каждом виде программы по результатам квалификации "Кубка чемпионок "Газпром". Выступят и групповые команды.