Жена российского футболиста умерла от рака

У полузащитника хабаровского "СКА-Хабаровск" Евгения Баляйкина умерла жена Софья. Женщина долгое время сражалась с раком.

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" сообищил о смерти жены своего полузащитника Евгения Баляйкина. "Евгений потерял супругу Софью, ушедшую от нас после болезни", – говорится в сообщении на официальном сайте команды. Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба выразили свои соболезнования игроку. "Женя, держись!", – добавили в футбольном клубе.

Соболезнования выразил также футбольный клуб "Рубин", в составе которого Евгений Баляйкин дважды становился чемпионом России, бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка России. Не осталась в стороне и Российская футбольная премьер-лига. "В этот тяжелый час мы с вами. Крепитесь", – цитирует "Спорт-Экспресс" обращение РФПЛ к семье футболиста.

В семье полузащитника клуба «СКА-Хабаровск» Евгения Баляйкина случилось горе - Евгений потерял супругу Софью, которая ушла из жизни после тяжелой болезни



Глубокие соболезнования... — «Рубин» Казань (@fcrk) 8 декабря 2017 г.

Напомним, в октябре 2017 года Софья Баляйкина рассказала в интервью изданию Woman's day о том, что она больна раком. Страшный диагноз она узнала за два дня до свадьбы. Оказалось, что у нее в груди цистаденокарцинома -злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается в яичниках и довольно редко – в молочных железах.

Публикация от Софи �� BROW_CARE (@malenkoe_solnce) Сен 12 2017 в 8:15 PDT

Девушке удалили опухоль, однако в марте 2017 года болезнь вновь дала о себе знать. "Грудь снова увеличилась в размерах, стала болеть", – рассказывала она. Софья Баляйкина начала проходить курсы химиотерапии, однако потом решила довериться альтернативной медицине. В интервью она признала, что это было ошибкой, из-за которой было упущено драгоценное время.

Публикация от Софи �� BROW_CARE (@malenkoe_solnce) Сен 3 2017 в 3:17 PDT

"Состояние моего здоровья опять начало ухудшаться. На этот раз воспалились лимфоузлы в большом количестве рядом с больной молочной железой. Я снова пошла в больницу. И вот тут меня ждал очередной шок. Хабаровские врачи, посмотрев данные обследований, безапелляционно заявили: "Вы неизлечимы. Делать операции нет смысла, вам поможет только бесконечная химиотерапия, которая будет убивать злокачественные клетки", – вспоминала девушка.