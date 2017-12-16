Овечкин сделал важное заявление

Организатор движения Putin Team, хоккеист Александр Овечкин записал видеообращение. Он призвал участников гонки "Лыжня Николая Зимятова" поддержать олимпийскую сборную России.
"Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную, чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали, что каждый из нас говорит вместе с ними: "Россия в моем сердце", – отметил Овечкин.
Лыжная гонка пройдет в Сергиево-Посадском районе Московской области в субботу, 16 декабря. На старт выйдут более тысячи спортсменов из разных уголков России.
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