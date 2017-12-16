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Овечкин сделал важное заявление

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Организатор движения Putin Team, хоккеист Александр Овечкин записал видеообращение. Он призвал участников гонки "Лыжня Николая Зимятова" поддержать олимпийскую сборную России.

"Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную, чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали, что каждый из нас говорит вместе с ними: "Россия в моем сердце", – отметил Овечкин.

Лыжная гонка пройдет в Сергиево-Посадском районе Московской области в субботу, 16 декабря. На старт выйдут более тысячи спортсменов из разных уголков России.

16 декабря 2017, 13:26

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