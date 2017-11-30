"Такое убожество": В Сети высмеяли новую форму сборной России
По мнению большинства россиян, новая форма участников Олимпиады выглядит бедно и дешево. "Для спартакиады в Пензе сгодится", "Это форма для олимпийской сборной или для детдомовцев?","Это фиаско, братаны. Такое убожество! В такой форме стыдно было бы мусор ночью выкинуть", "Это позор", "Как-то совсем печально", – написали расстроенные комментаторы.
"Синие треники, шапочки петушком, Носки и тапки под купальник, Огонь!" – иронично заметил один из обитателей интернета. Некоторые пользователи также подчеркнули, что из-за такой экипировки можно и пропустить Олимпиаду в Сеуле. Другие вспомнили "аляповатую" форму от бренда Bosco, отметив, что новое творение дизайнеров выглядит еще хуже.
Напомним, компания Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийский сборной России в начале прошлого года. По словам руководителя бренда Анастасии Задориной, на данный момент уже пошиты 100% костюмов, необходимых спортсменам для участия в Играх-2018.
Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.
Напомним, решение о допуске сборной России до Зимне Олимпиады еще не принято. В декабре его обсудят на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне. Участие России в соревнованиях зависит от итогов расследования по делу о допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи.
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