"Такое убожество": В Сети высмеяли новую форму сборной России

Бренд Zasport представил новую форму сборной России. в которой спортсмены отправятся на Олимпиаду в Сеул в 2018 году. Однако в Сети пользователи раскритиковали экипировку участников Игр, посчитав ее "детдомовской".

По мнению большинства россиян, новая форма участников Олимпиады выглядит бедно и дешево. "Для спартакиады в Пензе сгодится", "Это форма для олимпийской сборной или для детдомовцев?","Это фиаско, братаны. Такое убожество! В такой форме стыдно было бы мусор ночью выкинуть", "Это позор", "Как-то совсем печально", – написали расстроенные комментаторы.

"Синие треники, шапочки петушком, Носки и тапки под купальник, Огонь!" – иронично заметил один из обитателей интернета. Некоторые пользователи также подчеркнули, что из-за такой экипировки можно и пропустить Олимпиаду в Сеуле. Другие вспомнили "аляповатую" форму от бренда Bosco, отметив, что новое творение дизайнеров выглядит еще хуже.

Напомним, компания Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийский сборной России в начале прошлого года. По словам руководителя бренда Анастасии Задориной, на данный момент уже пошиты 100% костюмов, необходимых спортсменам для участия в Играх-2018.

Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.

Напомним, решение о допуске сборной России до Зимне Олимпиады еще не принято. В декабре его обсудят на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне. Участие России в соревнованиях зависит от итогов расследования по делу о допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи.