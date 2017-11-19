Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара

Южноафриканец Золани Тете установил мировой рекорд: он провел самый быстрый титульный поединок в истории бокса. Спортсмен нокаутировал оппонента Сибонисо Гонью с первого же удара.

Бой закончился на 11 секунде. Тете стал чемпионом мира в весовой категории до 53,52 килограмма по версии Всемирной боксерской организации (WBO).