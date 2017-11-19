Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара
Южноафриканец Золани Тете установил мировой рекорд: он провел самый быстрый титульный поединок в истории бокса. Спортсмен нокаутировал оппонента Сибонисо Гонью с первого же удара.
Бой закончился на 11 секунде. Тете стал чемпионом мира в весовой категории до 53,52 килограмма по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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