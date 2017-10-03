Акинфеев наконец показал красавицу-жену

Игорь Акинфеев, звезда российского футбола, предпочитает вести закрытый образ жизни и не афишировать свою семью. Исключение футболист сделал для своего друга Сергея Жукова: на детском празднике в честь сына певца спортсмен появился с красавицей-супругой.

Игорь Акинфеев вышел в свет с женой Екатериной, с которой уже несколько лет счастлив в браке. У пары – двое детей: трехлетний сын Даниил и двухлетняя дочь Евангелиста, пишет Woman.ru.



При этом Акинфеев ведет довольно закрытый образ жизни. Он не пользуется соцсетями и практически не появляется на публике вне футбольного поля. Впрочем, такое событие, как день рождения сына близкого друга, певца Сергея Жукова, супруги не могли пропустить и пришли на праздник вместе. Это первое появление звездной пары на публике за долгое время.

Публикация от Игорь Акинфеев | ЦСКА (@akinfeevigor) Окт 2 2017 в 4:19 PDT

Пользователи Instagram тепло отреагировали на совместные фото супругов. "Как же вы смотритесь!", "Любуемся вами, чаще бы появлялись вместе уже", "У вас такая семейная идиллия. Хотелось бы чаще на вас смотреть", – радуются подписчики. Некоторые справедливо отметили, что с годами Игорь и Екатерина даже становятся похожи друг на друга.

Публикация от Игорь Акинфеев | ЦСКА (@akinfeevigor) Сен 8 2017 в 1:36 PDT

По результатам опроса Всероссийского центра общественного мнения, самый востребованный и популярный футболист в России - Игорь Акинфеев. Второе место занял нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба.