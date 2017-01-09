Организаторы "Дакара" строят козни против России

Организаторы ралли-рейда "Дакар" планируют исключить российскую команду "КамАЗ-мастер" из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом сообщил генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин.

По его мнению, организаторы "Дакара" делают все, чтобы создать условия по замене лидера в ралли-рейде. Он подчеркнул, что команда "КамАЗа" много лет выигрывала гонку, поэтому говорить об участии без побед сложно.

"Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты", – цитирует Когогина ТАСС. Он заявил, что "КамАЗ", как коммерческая компания, не может себе позволить "просто тратить деньги", поскольку спорт – это тоже бизнес.

Также Когогин добавил, что для разработки нового мотора понадобится около полутора лет. Кроме того, необходимо время и для его адаптации к гонкам. "Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции", – заявил гендиректор "КамАЗа".

"КамАЗ-мастер" – 13-кратный победитель "Дакара". Отметим, ралли-рейд "Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, а завершится он в Буэнос-Айресе 14 января.