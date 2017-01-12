Избитый Мирзаев: Осталось совсем чуть-чуть

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Расул Мирзаев, которого в ночь на 31 декабря избили и ранили из травматического пистолета в Москве, опубликовал новое фото из больницы. Спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживает его.

Судя по всему, Мирзаев переосмыслил случившееся и стал философски относиться к жизни. "Испытания и трудности даются нам для того, чтобы увидеть истину окружающего тебя, то, настолько чиста и правдива эта искренность. Увидеть, сколько верных и преданных людей находятся с тобой", – написал он на своей странице в Instagram.

Боец поблагодарил друзей и родственников за поддержку, добавив, что "осталось совсем чуть-чуть". Вероятно, спортсмен имел в виду, что идет на поправку и скоро сможет выписаться из клиники.

Пост Мирзаев сопроводил селфи с больничной койки. На снимке видно, что раны бойца заживают.

Испытания и трудности даются нам для того ,чтобы увидеть истину ,окружающего тебя то настолько чиста и правдива эта искренность .Увидеть сколько верных и преданных людей находятся с тобой !! СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ ВСЕМ ДРУЗЬЯМ !!!!осталось совсем чуть чуть !!! Фото опубликовано BLACK TIGER FIGHT NIGHTS (@rasul___mirzaev) Янв 11 2017 в 1:52 PST

Как писали Dni.Ru, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев, личность одного из которых уже установлена, обстреляли его, а после избили дубинкой. Сообщалось, что дверь злоумышленникам открыла девушка, которая была в квартире со спортсменом.

Позже Мирзаев выложил видео из палаты и сообщил, что из-за полученных травм полгода не сможет участвовать в соревнованиях. По некоторым данным, боец получил слишком сильное сотрясение мозга.