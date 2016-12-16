Ковальчука поменяли на Гузееву

Зрители "Первого канала" вместо виртуозных ледовых виражей Ильи Ковальчука увидят на экранах Ларису Гузееву. Его руководство отменило трансляцию матча между сборными России и Чехии, отдав предпочтение передаче "Давай поженимся".

Отмену прямого эфира хоккейного матча на Кубок Первого канала телевизионщики объясняют снижением интереса аудитории к спортивным трансляциям. Болельщиков утешают тем, что игру они все же смогут посмотреть – на канале "Матч ТВ".



"Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля "Первого канала" в это время (19:00—21:00)", – говорится в сообщении канала на странице Facebook.

Далее следуют оправдания. "Все прекрасно помнят, что в 90-х годах популярность хоккея в России резко упала и некогда великий вид спорта оказался почти забыт. Именно "Первый канал" подхватил это знамя, не дав хоккею пропасть с экранов страны. 12 лет назад по просьбе Владислава Третьяка Кубок, который когда-то начинался как советский "Приз "Известий", а затем переходил от "Балтики" к "Росно", стал Кубком Первого канала", – говорится в соцсети.

"В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу "Матч ТВ" бесплатно наши права на прямые трансляции. Сегодня в 19:00 "Матч ТВ" покажет прямой эфир встречи Россия – Чехия (с третьего периода), завтра в 12:00 – игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье – матч Швеция – Чехия в 13:00 и матч Россия – Финляндия в 17:00", – пишет "Первый канал".

Зависимость работы телеканала от рейтингов понятна. Однако в данном случае есть в этом и вина самих телевизионщиков, считает чемпион мира по хоккею Вячеслав Анисин.

"С одной стороны, на Кубке Первого канала уровень хоккея не очень высок. Лично мне интересно смотреть только на нескольких игроков. Однако телевидение действительно редко отдает предпочтение "народным" видам спорта вроде хоккея. Даже если "Первый канал" решил не транслировать матч из-за низких рейтингов, которые высчитываются по не очень понятным принципам, это ошибка именно телевизионщиков. Надо было думать заранее, когда приобретались права на трансляцию, а турниру давалось имя "Первого канала". Людям хочется посмотреть сборную, какой бы она ни была", – цитирует Анисина "Газета.ру".

По данным "Советского спорта", решение было настолько неожиданным, что у канала "Матч ТВ" возникла серьезная проблема с комментаторами на эту игру. Издание также отмечает, что интерес к спортивным трансляциям в России вообще резко падает. Это видно, например, по итогам Олимпиады в Рио. Так что дело совсем не в хоккее. Тут глобальная проблема, и специалистам в ней нужно разбираться, считают эксперты.