Третьяк закатил скандал из-за жены

Журналистка канала RT Ольга Щедрина пожаловалась на своей станице в Facebook на хамское поведение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Она утверждает, что он некорректно повел себя с журналистами.

По словам представительницы СМИ, в день стартового матча Кубка Первого канала он прогнал репортеров с места съемки. Третьяк якобы объяснил это тем, что камеры будут мешать его жене смотреть матч.

Пост Щедриной собрал массу комментариев. Многие пользователи Сети разделили мнение журналистки. "Великий спортсмен и приличный человек – категории, которые редко совпадают...", "Черт :( Неприятно как и обидно разочаровываться", "Да, не первый раз слышу про него что-то такое. Сейчас вот прям убедительно", – писали комментаторы.

Однако нашлись и скептики – те, кто не смог поверить в подобное поведение великого спортсмена. "Вот уж не поверю никогда! Третьяк классный мужик! Много раз с ним пересекался по работе!", "Хорошая попытка RT!!!", "Владислав Третьяк же сидит в ложе VIP. Как вы туда с камерой попали – я не понимаю", – комментировали недоверчивые подписчики.

Отметим, стартовый матч Кубка Первого канала прошел в Москве 15 декабря. Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 3:1.