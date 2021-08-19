К чему снится потоп

Потоп снится к финансовому благополучию, выгодным сделкам, приключениям и поездкам.



Если во сне вас затопляет чистой водой, это говорит о богатстве, которое неминуемо настигнет вас. Однако если вода грязная, вас ждут неудачи.

Всемирный Потоп во сне является предупреждением для вас. Это эмоции, с которыми вы не можете справиться.

Если приснился потоп в квартире – это говорит о вашей чрезмерной активности и больших планах. Вы задумали слишком много разных проектов, ни один из которых, скорее всего, не закончите. Заботы накроют вас с головой как волна. В таком случае вам стоит расставить приоритеты и взяться за что-то одно, самое важное.

Если во сне потоп накрыл весь ваш дом, значит у вас в семье существуют нерешенные проблемы. Вас ждут трудности в отношениях с мужем или женой. Если же вы не состоите в официальных отношениях, тогда присмотритесь к своей второй половинке. Возможно, это не тот человек, с которым вам предстоит пройти жизненный путь. Если вода во сне мутная, вас ждут еще и неприятности в интимном плане.

Если во сне потоп настиг вас посреди улицы, значит стихийное бедствие с большим количеством пострадавших вероятно и в реальной жизни. Видеть людей, которые плывут в потоке воды – к безнадежности, депрессии.

Если потоп наступил во сне после засухи, вас ждут успех и богатство. Ваши друзья будут относиться к вам с большим уважением, а дела вы сможете оперативно решить.

Если снится, что потоп застал вас в лесу, вам уготована роскошная и яркая жизнь. Однако будьте внимательны по отношению к потокам своих мыслей.