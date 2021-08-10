Пожар во сне сулит потерю и убыток. Скоро ваша жизнь и ваше состояние изменятся.





В разных сонниках толкование, к чему снится пожар, варьируется. Если во сне горит один или несколько домов, а огонь при этом чистый и не агрессивный, значит скоро вы вступите в новую фазу жизни. Ваше состояние изменится. Возможно вам предстоит переезд.

Порывистый и агрессивный огонь во сне сулит серьезную болезнь. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью. Также это говорит об ухудшении дел в бизнесе или даже чью-то смерть.

Сонник Симеона Прозорова

Если во сне в пожаре горят все ваши вещи, но пострадавших при этом нет – вас ждут счастливые перемены в жизни. Возможно, вы сделаете ремонт в доме или переедете.

Если пожар во сне уносит чью-то жизнь, вам придется заплатить высокую цену за свое счастье. Если во сне пожар охватывает сразу несколько строений, и пламя перекидывается на другие строения, вам предстоит сменить должность. Этот опыт принесет вам много радости.

Если во сне пожар начался из-за вас, но ущерб при этом небольшой, это значит, что вы совершите какой-то приятный для окружающих поступок.



Если во сне вы тушите пожар, значит вам предстоит нестандартная работа, которая будет вас увлекать. Если пожар во сне при это очень большой, значит вы прославитесь.

Если во сне пожар без дыма, значит ваше счастье будет тихим, ему никто не будет завидовать. Если же пламя от предметов перекинулось на вас, в будущем ваших родственников ждут беды.

Если во сне пожар охватывает высотку, значит вы встретите влиятельного человека, который поможет вам хорошо устроиться в жизни.

Если во сне пожар охватывает принадлежащий вам дом, вас ждет опасная затея, которое закончится плохо. Возможно, вы потеряете большую сумму денег.

Если во сне пожарная машина с сиреной едет на место ЧП, вас ждет тревожное время. Возможно, у вас на работе возникнут неотложные дела, и вас срочно вызовут.

Поднимающийся в небо столб дыма предвещает награды и почести. Лесной пожар во сне предвещает осуществление самых смелых планов.

Если во сне вы выносите из горящего дома ребенка, значит в реальности ваши сомнения в верности супруга развеятся.

