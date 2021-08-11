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Сонник
К чему снится семья

К чему снится семья

Если вам приснилась семья, обратите внимание на ситуацию, которая происходит во сне.
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Если во сне вы видите счастливые лица членов своей семьи, такой сон сулит успех. Скорее всего, вас ждет профессиональный рост. Также возможно вы излечитесь от давнего недуга или получите денежное вознаграждение за труды.

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Если во сне члены вашей семьи печальные или раздраженные – вас ждут невзгоды. Вероятно вы даже впадете в глубокую депрессию из-за череды неудач.

Такой сон может быть предупреждением: вашим родственникам нужна поддержка, которую можете дать им только вы. Уделите им немного больше внимания.

Сонник Миллера

К чему снится семья, которая вам не знакома? Если вы видите их радостные лица, ваше здоровье окрепнет, а дела пойдут в гору. Если члены семьи ругаются, вас ждет разочарование или досадный проигрыш.

Сонник Хассе

Семья во сне сулит вам новые приятные хлопоты и важные проекты, которые принесут вам успех и прибыль. если вам снится ваша семья, вас ждет важное семейное событие, которое может изменить вашу жизнь.

Также дружная семья во сне сулит гармонию ума и чувств в вашем организме. Вы придете к комфортному существованию и избавитесь старых комплексов.

Видеть во сне незнакомую дружную семью – значит принять в реальности участие в важном деле, которое принесет плоды. Возможно, вы станете организатором какого-то важного общественного мероприятия.

Видеть во сне разлад в семье или даже понимать, что в семье приближается развод, означает, что ваши чувства пойдут вразрез с задуманным. Возможно, вам придется перестроить свои планы.

Фото: photorevolution / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Новейший сонник Г. Иванова

Видеть во сне семью, согласно этому соннику, к обидам и ссорам в реальности в своей семье. Вы повздорите либо с мужем, либо со свекровью и так далее. Человеку любого пола это сулит семейные дрязги.

Сонник целительницы Акулины

Видеть во сне семью означает приближение новых свершений в вашей жизни. Толковательница рекомендует повернуть сон в свою пользу и представить утром хорошее продолжение сна. Например, что у вас родился ребенок и так далее. Это может оказать мощное воздействие на вашу дальнейшую судьбу.

Сонник князя Чжоу-Гуна

Если во сне члены семьи ругаются и дерутся – это к гармоничным и миролюбивым отношениям среди родственников наяву.

Если во сне члены семьи ужинают вместе и ведут беседы, это приведет наяву к разладу в семье.

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Фото: Tim Hall / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 04:28 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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