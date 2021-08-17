Если вам приснилось путешествие, это к наступлению нового жизненного этапа.

Путешествие снится человеку в преддверии чего-то нового, больших перемени открытий. Возможны получение новой интересной работы, переезд или замужество. Также вас могут повысить на работе, сделать вам предложение руки или сердца. Помимо этого, в вашей семье может быть прибавление.

Если вам снится путешествие, значит вас ждет бурный водоворот событий. Скорее всего, вы легко и без распрощаетесь со своим прошлым. Ваша жизнь может измениться раз и навсегда. Вы должны спокойно принять это.

Сонник Миллера

К чему снится путешествие? Этот вопрос волнует многих, кто стоит на пороге перемен. если вы увидели такой сон, значит вас ждет ошеломительный успех, причем как на работе, так и в личной жизни.

Если же ваше путешествие происходит по страшным и темным местам, вас ждут испытания или даже тяжелый недуг.

Если во время путешествия во сне вы карабкаетесь по отвесным скалам, вас определенно ждет успех. Однако после этого вы встретитесь с разочарованием и понесете потери.

Горы и холмы, покрытые цветами и травами во время путешествия во сне – к благополучию и радостным новостям.

Путешествовать во сне на машине говорит о том, что вскоре вы действительно отправитель в дальний путь, при этом ваше настроение во время путешествия будет спокойным и радостным. Путешествовать во сне в машине с людьми – к новым знакомствам.

Сонник Фрейда

Путешествие во сне во говорит о том, что человек беспокоится и боится приближающейся кончины. Отправляться в путешествие во сне – избегать смерти.

Видеть во сне сборы или самому собираться в путешествие во сне – к скорой смерти кого-то из друзей или близких, а может даже и самого сновидца.

Сонник Хассе



Если вы увидели во сне путешествие, значит скоро вы встретитесь с дальними друзьями, которых не видели уже долгое время. отправиться в путь пешком, отложить на неопределенный срок важное дело. Путешествовать во сне на повозке сулит вам счастье и благополучие.

Если во сне вы путешествуете в компании с кем-то, значит в реальности о вас кто-то распространяет злые сплетни.