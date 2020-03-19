"Восход и глаз": в переводе слова "коронавирус" нашли след масонов

В своем инстаграм-аккаунте телеведущий написал, что шутка о COVID-19 – в стиле Дэна Брауна, автора книги "Код Да Винчи", и ее не стоит воспринимать всерьез. В тексте говорится, что если прочитать слово coronavirus в обратную сторону, то получится surivanoroc, и звучит это "заклинание в манускриптах на языке хинди".
Кроме того, там показан символ масонов – треугольник, внутри которого изображается открытый глаз. А "surivan or oc" в переводе означает "восход и глаз".
Тимур Батрутдинов отметил, что это, скорее всего, совпадение. Он подчеркнул, что считает это "конспирологической *** (чушью – прим. ред.)".
В конце публикации Тимур Батрутдинов дал фолловерам реальные советы по профилактике в условиях эпидемии коронавируса. Артист призвал народ не выезжать за границу и остаться на две недели на домашнем карантине после возвращения в Россию.
Лучшей защитой от инфекции комик назвал регулярное мытье рук с мылом и использование санитайзера. Также юморист посоветовал пользователям соцсети не паниковать из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что многие звезды российского шоу-бизнеса отказались от поездок и полетов за границу, изменив планы на отпуск. Большинство всерьез восприняли опасность и решили отсидеться дома.
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