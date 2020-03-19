Выздоравливающая от коронавируса Ольга Куриленко поделилась секретом лечения

Ольга Куриленко продолжает борьбу с COVID-19. Болеет знаменитость уже больше недели, отсиживаясь в лондонской квартире.
В своем инстаграм-аккаунте артистка поведала поклонникам, что пошла на поправку. Ее самочувствие улучшается. Ольга Куриленко сообщила, что температура начала падать.
Также актриса отметила, что лекарства от новой инфекции еще не существует, передает "Экспресс газета". Но своим секретом лечения она все же поделилась: кинозвезда просто пила таблетки и витамины.
Ранее звезда объяснила, почему ее не положили в клинику. По словам актрисы, госпитализируют в Лондоне даже в условиях эпидемии коронавируса только тех пациентов, чьей жизни угрожает реальная опасность.
Как писали "Дни.ру", Ольга Куриленко не рассказала, где подхватила COVID-19. "Девушка Бонда" в феврале много времени провела в США. Актриса призвала подписчиков быть осторожными в условиях эпидемии коронавируса и не недооценивать опасность.
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