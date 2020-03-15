Паника растет: испугавшиеся коронавируса россияне массово скупают продукты питания

Как пишет "Комсомольская правда", москвичи стали больше покупать крупы и консервы. Спрос на продукты питания вырос в несколько раз, также увеличились очереди в супермаркетах. Но магазины пока справляются с большим количеством покупателей. Да что там! Увеличилось и предложение. Продавцы активно рекламируют товар.
Так, "Пятерочка", "Перекресток", "Ашан" и другие крупные ритейлеры признаются, что люди стали чаще покупать товары из бакалеи. Но если супермаркеты готовы вновь наполнить свои прилавки товарами, то онлайн-магазины, с помощью которых можно заказать доставку продуктов на дом, не справляются с увеличившимся спросом. Просто-напросто не хватает курьеров. Поэтому приходится нанимать новых работников.
Сотрудники таких сервисов отмечают, что москвичи и раньше активно заказывали продукты на дом, просто их число во время пандемии коронавируса. Жители столицы не рискуют лишний раз выйти из дома, поскольку боятся стать зараженными.
По официальным данным, в России зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом. 8 человек из этого списка уже выздоровели. Во всем мире COVID-19 был обнаружен у 156 тысяч человек.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Как давно вы на форуме?
Здесь есть овны?