Еще трое человек заразились коронавирусом в России

В Санкт-Петербурге госпитализировали еще троих россиян, заразившихся коронавирусом COVID-2019. Недавно они вернулись из Франции и Италии, где произошли масштабные вспышки эпидемии, сообщают "Невские Новости".
Инфекцию подхватили женщины 30, 33 и 54 лет. Одна из них попала в больницу 13 марта с симптомами обычной простуды, вторая "слегла" через день после возвращения из Италии, а третья заразилась от родственницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились свыше 90 человек.
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