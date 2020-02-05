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Ксения-полузимница: что нельзя делать 6 февраля

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Александр Авилов
Согласно церковному календарю, 6 февраля православные почитают преподобную Ксению Римскую, жившую в V веке, и блаженную Ксению Петербургскую, умершую в самом начале XIX века. Народ же этот день называл полузимницей и гадал о ценах на хлеб.
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История преподобной

В народном календаре 6 февраля получило имя Ксении в честь церковного праздника почитания преподобной Ксении Миласской или Римской. Родившись в богатой и знатной семье, она решила посвятить себя Богу и, покинув отчий дом, поселилась на острове Кос.

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Вместе со своими служанками она стала жить отшельнической жизнью. Вскоре вокруг них образовалась монашеская община. Святая вела жизнь настолько аскетическую, что ее даже боялись. Знатное происхождение преподобной стало известно окружающим только перед ее смертью – о нем рассказала одна из служанок.

Юродивая из Петербурга

В России известна еще одна святая знатного происхождения с таким именем. Ксения Петрова родилась в первой половине XVIII века. Овдовев в 26 лет, она избрала путь юродства. Дом мужа блаженная отдала знакомой, а сама облачилась в одежды покойного супруга и стала отзываться только на его имя.

Блаженная стала говорить, что это она умерла, а муж ее жив. Когда же мужской костюм истлел, юродивая стала носить юбку и кофту, а босые ноги обувала в рваные башмаки, отказываясь от теплой одежды и обуви. Не принимала она и милостыню, собирая только копейки, которые затем сама же и раздавала.

Целыми днями Ксения Петербургская ходила по городу, иногда заходя к своим знакомым. По ночам она молилась в поле и носила кирпичи для строительства храма на Смоленском кладбище. Юродивая предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны и Ивана VI. Помогала своими пророчествами блаженная и простым людям. Считалось, что особая благодать снизойдет на того, кому она что-нибудь даст.

Пробыв юродивой 45 лет, Ксения Петербургская скончалась в самом начале XIX века. Русская православная церковь за границей канонизировала ее 23 сентября 1978 года. Поместный собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых 6 июня 1988 года. В народе же блаженную почитали за многие годы до этого.

Приметы и гадания на 6 февраля

В народной памяти этот день носил название Ксении-полузимницы. Какой праздник 6 февраля, простой люд не задумывался, но ориентировался на то, что было совсем недавно. Крестьяне успели проводить Агафия-полухлебника (5февраля), Тимофея-полузимника (4 февраля), Антона-перезимника (30 января) и Петра-полукорма (29 января), которые означали перелом зимы и советовали проверить, хватит ли запасов до весны. Тем же, кто не успел заняться этим, на помощь приходил Аксиньин день.

"Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее".

В этот день, верил простой люд, можно было заранее узнать о будущем цен на хлеб. На севере существовало такое гадание – каравай взвешивали вечером, а затем – на следующее утро. Если вес за прошедшее время убавился, то и сам хлеб в будущем потяжелеет, и наоборот.

Южные крестьяне поступали по-другому. Они оставляли на ночь ржаной хлеб. На следующее утро на глаз пытались прикинуть – выглядит ли кусок больше, чем был, или нет. Визуальное увеличение сулило хороший урожай летом.

Чего нельзя делать 6 февраля

Среди народных примет, обычаев и традиций до наших дней дошли суровые запреты на эту дату. Точно выяснить причины возникновения ограничений сейчас непросто – к настоящему времени они успели приобрести форму суеверий.

Народная молва предостерегала людей от того, чтобы в этот день стричь ногти на ногах. Считалось, что занятие педикюром может грозить человеку судорогами на всю оставшуюся жизнь.

Существовал и запрет на то, чтобы в этот день садиться за стол после захода солнца. Простой люд был уверен, что тот, кто первым начнет ужинать, тот умрет. Если застолья было не избежать, то право начать трапезу старались передать старикам.

Также суеверия запрещали вязать узлы – это могло привести к смерти кого-то из домочадцев. Перестилать постельное белье в этот день тоже было опасно, считали в народе – можно было заболеть.

Отметим, подобные суеверия и запреты противоречат православному взгляду на мир. Согласно церковному календарю – это обычный день 34-й седмицы по Пятидесятнице, и никаких специфических запретов и ограничений в этот день нет.

Именины 6 февраля

  • Агапий,
  • Анастасий,
  • Вавила,
  • Варсима,
  • Герасим,
  • Дионисий,
  • Денис,
  • Зосима,
  • Иван,
  • Ксения,
  • Македоний,
  • Николай,
  • Павел,
  • Павсирий,
  • Тимофей,
  • Феодотион,
  • Филиппик,
  • Филон,
  • Хрисоплока.
Автор: 5 февраля 2020, 06:17

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