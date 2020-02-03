Тимофей-полузимник: чего надо бояться 4 февраля

История святого

Тимофей Эфесский известен как один из самых верных и любимых учеников апостола Павла. Еще будучи молодым человеком, он выполнял важные поручения учителя – проповедовал фессалоникийцам, коринфянам и филиппийцам.

Апостол Павел поставил любимого ученика епископом в Эфесе. Однажды местные язычники, которые готовились к празднествам и оргиям в честь Диониса, напали на святого, который пытался вразумить их. Ученики смогли увести от разъяренной толпы едва живого епископа и перенести на одну из окрестных гор, где он скончался.

Приметы на 4 февраля

Считалось, что 4 февраля можно начинать отсчет наступления весны, однако, вместе с этим, стоило ждать и прихода особо суровых морозов. Считалось, что с тимофеевскими морозами приходят также особо жестокие вьюги и метели. "Афанасий-ломонос морозит нос, а ты погоде – Тимофея дожди", – говорили в народе.

Действительно, 31 января уже был день, в который народ готовился к морозам, однако те, что наступают теперь, будут еще суровее. Да и наступление весны начинали ждать еще с 30 января, дня, который получил название Антон-перезимник или Антонина-половина.

Считалось, что если сегодня окна в мороз запотевают, то стоит ждать потепления. Если же стекло покроется морозным узором, то холода продлятся дольше обычного. Снегопад же сулил хороший урожай. Если снег за ночь облепил деревья и столбы, то потеплеть должно уже в самое ближайшее время.

Тимофей-полузимник: народные обычаи

Ответ на вопрос, какой праздник 4 февраля, не так прост. Как и в другие полузимники, на Тимофеев день крестьяне проверяли свои запасы. Если на праздник Петра-полукорма 29 января хозяин следил, сколько запасов оставалось для его скотины, то 4 февраля наступал день, когда стоило задуматься о том, сколько в закромах осталось еды для людей.

"К весне мужику тяжелее – хлеб по сусекам мелеет", – гласит народная мудрость.

В народной памяти сохранился страх выходить на улицу. В некоторые дни крестьяне объясняли свое нежелание выходить из дома мистическими причинами, такими как разгул темных сил. Однако к Тимофееву дню люди, кажется, становились откровеннее и прямо признавали, что главная причина заключается в лютых морозах за окном. Считалось, что лучше провести 4 февраля дома, за развлечениями и разговорами.

Гадания

До наших дней сохранился необычный способ гадания, который практиковали 4 февраля рукодельницы. Девушки катались с горок на донцах, при помощи которых в другие дни они пряли лен и шерсть. Считалось, что у той из них, кто прокатилась дальше всех, лен в хозяйстве уродится.

Гадать можно было и по снам. Считалось, что в эту ночь сновидения могут быть вещими. Однако ждать их скорого исполнения не стоило. Наоборот, сбыться такое предсказание могло через несколько недель, а то и лет.

Именины 4 февраля