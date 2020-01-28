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Общество

Куда надо смотреть 29 января: неожиданные обычаи на праздник Петра – полукорма

Фото: pixabay.com
Церковный календарь православных праздников назначил на 29 января день поклонения честным веригам апостола Петра. В народе же эту дату называли Петр – полукорм и именно тогда многие решали, насколько обильно остаток зимы будет питаться домашняя скотина.
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История праздника

29 января по новому стилю (16-го числа по юлианскому календарю) православные отмечают церковный праздник поклонения честным веригам апостола Петра. Оковы, пр помощи которых ученика Иисуса Христа удерживали в темнице, после божественного вмешательства стали христианской реликвией.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

В первый раз вериги наложили на святого в Иерусалиме по велению царя Ирода Агриппы в 42 году. Ночью ангел разбудил апостола и сказал ему встать, после чего оковы упали с рук святого. Во второй раз цепи сковали его уже в Риме в 64 году при правлении императора Нерона. После ареста апостол был распят вниз головой на перевернутом кресте.

Честные вериги хранились в Иерусалиме до 439 года, когда патриарх Ювеналий передал их императрице Евдокии. Она перевезла реликвию в Константинополь. Позже одна из цепей вериги была отправлена в Рим как подарок. Ныне она, вместе с другими оковами, в которые заковывали святого, хранятся в специальной дарохранительнице у центрального алтаря базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи (Святого Петра в оковах) в Риме.

Фото: Дни.ру

Петр – полукорм: неожиданные обычаи на 29 января

В народе апостола Петра считали покровителем домашнего скота. Учитывая, насколько большую роль в жизни крестьян играли животные, это наглядно демонстрирует, с каким почтением простой люд относился к апостолу.

29 января наступало время оценивать размер остатков корма для скота до начала весеннего выпаса. Вторую часть своего названия в народном календаре – "полукорм" – этот день получил из-за того, что, по расчетам наших предков, к этому моменту в амбарах должно было остаться не меньше половины запасов сена и соломы. В противном случае крестьянам приходилось начинать экономить, а скотине – недоедать.

Приметы

Если обычай заглядывать в амбар 29 января легко объяснить логическими причинами, то некоторые другие приметы, связанные с днем Петра – полукорма, показывают связь наших предков с миром мистических знаний. Так, крестьяне верили, что по тому, сколько к этому празднику оставалось запасов ржаного хлеба можно было судить о будущем урожае. Больше половины от изначального числа – недорода осенью бояться не стоит.

Гадал народ и по погоде. Ветер с севера обещал заморозки. А если в этот день уже было холодно, то, считали крестьяне, летом ждать жары.

Фото: Дни.ру

Современные традиции на 29 января

Даже те россияне, которые смогут ответить на вопрос, какой праздник 29 января, вряд ли смогут назвать много традиций этого дня, которые подходят современному человеку. Для православных логичнее всего обратить внимание на церковный календарь и отправиться в церковь, чтобы помолиться святому апостолу Петру.

Народная составляющая этой даты подсказывает, что целесообразно будет заняться подсчетом запасов и сбережений. Речь может идти как о изучении зимних закруток и забытых в морозилке продуктов, так и об отложенных деньгах. В полном соответствии с поговоркой "готовь сани летом, а телегу зимой", возможно именно 29 января будет идеальной датой, чтобы задуматься, сколько денег стоит отложить для комфортного летнего отпуска и на что были потрачены предыдущие сбережения.

Именины 29 января

  • Варсонофий,
  • Галатиан,
  • Дамаскин,
  • Данакт,
  • Еврет,
  • Елевсипп,
  • Иван,
  • Иовилла,
  • Леонилла (Неонилла),
  • Максим,
  • Мелевсипп,
  • Неон,
  • Памва,
  • Петр,
  • Ромил,
  • Спевсипп,
  • Турвон.
Автор: 28 января 2020, 07:04

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