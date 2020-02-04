Агафий-полухлебник: что непременно надо сделать 5 февраля

История праздника
В качестве церковного праздника Собор Костромских святых был установлен лишь в 1981 году. Однако первые святые в этих краях стали появляться еще в X веке. Отсчет принято вести от Авраамия Ростовского, который пришел нести божье слово живущим тут славянским и угорским племенам.
Сама Кострома появилась лишь спустя столетие после смерти Авраамия. После минул еще век и ученики и собеседники преподобного Сергия Радонежского тоже облюбовали эти места. В Смутное время пришедшие с Запада католики пролили в Костромской земле кровь мучеников за православную веру. Новомученики, которые были убиты большевиками спустя 300 лет, считаются их духовными последователями и преемниками.
Мучеников, церковных подвижников, святых и просветителей, которые проявили себя в Костромской земле, православные почитают 5 февраля. Церковный праздник был введен в день поминовения преподобного Геннадия Костромского.
Агафий-полухлебник: чьим именем народ назвал 5 февраля
Первая часть народного названия дня отсылает к другому православному празднику – дню почитания памяти священномученика Климента и мученика Агафангела. Агафангел был учеником Климента. Их жесточайше истязали, однако святые были тверды в своей вере. После освобождения они лечили людей возложением рук и обращали язычников в христианство. Агафангела усекли мечом после смерти императора Максимиана. Клиента освободили из темницы, однако затем и его убили воины, ворвавшиеся в храм.
Однодневный пост
В 2020 году 5 февраля выпадает на среду. Каждая среда и пятница, кроме сплошных седмиц, в православной традиции является однодневным постом, и этот день – не исключение. Рыбу в этот день есть можно, а вот молочные продукты, мясо и яйца – под запретом.
Народные приметы
В народе считалось, что если кошка легла дома к верху брюхом, то стоит ждать тепла. На такую же погоду указывали скачущие по веткам белки. А вот громкое щебетанье синиц поутру, наоборот, сулило приход заморозков.
Кроме того, крестьяне смотрели на толщину снега на полях. Считалось, что если его будет много, то урожай в следующем году удастся на славу. "Снег глубок – хлеб хорош", – говорили в народе.
Обычаи на 5 февраля
Вторую часть своего народного названия этот день получил в память о традиции проверять свои закрома. Считалось, что заняться этим желательно было за день до этого, на Тимофея-полузимника. Однако у тех, кто не успел вовремя, появлялся второй шанс на Агафия-полухлебника.
Как обычно, народная мудрость гласила, что к моменту проверки запасов должно оставаться примерно половина. В противном случае порции придется сокращать.
Считалось, что 5 февраля крестьяне должны посвятить домашним заботам. Помимо проверки остатков запасов надо было проверить, не пропали ли продукты за время хранения.
"Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет"
Кроме того, стоило проверить состояние подготовленного на посев зерна и привести в порядок сами амбары. За зиму могли успеть покоситься стены или расшататься двери – все это необходимо было исправить в этот день.
Заняться хозяйством следовало непременно в этот день, поскольку более удобного случая для домашних хлопот подобного толка в будущем могло и не представиться. Так что ответ на вопрос, какой праздник 5 февраля наших предков беспокоил не так сильно, как желание найти время на все домашние дела.
Для тех же, чье хозяйство в такой работе не нуждалось, существовала другая традиция. Считалось, что 5 февраля зажиточный люд должен приглашать к себе домой нищих и обездоленных, и не только щедро угощать гостей, но и развлекать их беседами.
Именины 5 февраля
- Агафангел,
- Владимир,
- Геннадий,
- Евдокия,
- Евсевий,
- Екатерина,
- Иван,
- Иосиф,
- Климент,
- Мавсима,
- Макарий,
- Милица,
- Павлин,
- Саламан,
- Серафим,
- Феоктист,
- Федор.
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