Агафий-полухлебник: что непременно надо сделать 5 февраля

Русская православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.



История праздника

В качестве церковного праздника Собор Костромских святых был установлен лишь в 1981 году. Однако первые святые в этих краях стали появляться еще в X веке. Отсчет принято вести от Авраамия Ростовского, который пришел нести божье слово живущим тут славянским и угорским племенам.

Сама Кострома появилась лишь спустя столетие после смерти Авраамия. После минул еще век и ученики и собеседники преподобного Сергия Радонежского тоже облюбовали эти места. В Смутное время пришедшие с Запада католики пролили в Костромской земле кровь мучеников за православную веру. Новомученики, которые были убиты большевиками спустя 300 лет, считаются их духовными последователями и преемниками.

Мучеников, церковных подвижников, святых и просветителей, которые проявили себя в Костромской земле, православные почитают 5 февраля. Церковный праздник был введен в день поминовения преподобного Геннадия Костромского.

Агафий-полухлебник: чьим именем народ назвал 5 февраля

Первая часть народного названия дня отсылает к другому православному празднику – дню почитания памяти священномученика Климента и мученика Агафангела. Агафангел был учеником Климента. Их жесточайше истязали, однако святые были тверды в своей вере. После освобождения они лечили людей возложением рук и обращали язычников в христианство. Агафангела усекли мечом после смерти императора Максимиана. Клиента освободили из темницы, однако затем и его убили воины, ворвавшиеся в храм.

Однодневный пост

В 2020 году 5 февраля выпадает на среду. Каждая среда и пятница, кроме сплошных седмиц, в православной традиции является однодневным постом, и этот день – не исключение. Рыбу в этот день есть можно, а вот молочные продукты, мясо и яйца – под запретом.

Народные приметы

В народе считалось, что если кошка легла дома к верху брюхом, то стоит ждать тепла. На такую же погоду указывали скачущие по веткам белки. А вот громкое щебетанье синиц поутру, наоборот, сулило приход заморозков.

Кроме того, крестьяне смотрели на толщину снега на полях. Считалось, что если его будет много, то урожай в следующем году удастся на славу. "Снег глубок – хлеб хорош", – говорили в народе.

Обычаи на 5 февраля

Вторую часть своего народного названия этот день получил в память о традиции проверять свои закрома. Считалось, что заняться этим желательно было за день до этого, на Тимофея-полузимника. Однако у тех, кто не успел вовремя, появлялся второй шанс на Агафия-полухлебника.

Как обычно, народная мудрость гласила, что к моменту проверки запасов должно оставаться примерно половина. В противном случае порции придется сокращать.

Считалось, что 5 февраля крестьяне должны посвятить домашним заботам. Помимо проверки остатков запасов надо было проверить, не пропали ли продукты за время хранения.

"Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет"

Кроме того, стоило проверить состояние подготовленного на посев зерна и привести в порядок сами амбары. За зиму могли успеть покоситься стены или расшататься двери – все это необходимо было исправить в этот день.

Заняться хозяйством следовало непременно в этот день, поскольку более удобного случая для домашних хлопот подобного толка в будущем могло и не представиться. Так что ответ на вопрос, какой праздник 5 февраля наших предков беспокоил не так сильно, как желание найти время на все домашние дела.

Для тех же, чье хозяйство в такой работе не нуждалось, существовала другая традиция. Считалось, что 5 февраля зажиточный люд должен приглашать к себе домой нищих и обездоленных, и не только щедро угощать гостей, но и развлекать их беседами.

Именины 5 февраля