День рождения Колобка, магические обряды и недоверие к святому: 30 января

Православный календарь на 30 января назначил день почитания Антония Великого. В народной памяти это праздник, знаменующий середину зимы.

История святого

Церковный календарь велит православным 30 января почитать память раннехристианского подвижника святого Антония Великого. Несмотря на то, что первым монахом-отшельником признают Павла Фивейского, основателем отшельнического монашества считают именно его.

Антоний Великий родился в Египте в семье благородных и богатых родителей. После их смерти он передал свою сестру на попечение верным знакомым девственницам, наследство раздал бедным, а сам удалился в пустыню, чтобы жить в как можно более строгом соответствии с Евангелием.

В пустыне Антония Великого много раз пытался искусить дьявол, в ответ на что он накладывал на себя все более строгие обеты. Прожив в уединении около 70 лет, святой встретился с Павлом Фивейским, который к тому моменту жил пустынником уже порядка 90 лет.

Под конец жизни Антоний оставил отшельничество, чтобы выступить против учения арианства. Еретики, желая склонить сомневающихся на свою сторону, утверждали, что Антоний Великий разделяет их взгляды. Преподобный лично опроверг эту ложь. Возвращаясь в свою пустыню, святой скончался. Ему было 104 года.

Антон – перезимник или Антонина-половина: чему народ не доверял 30 января

В народном календаре эта дата выступала в качестве своеобразного рубежа, отмеряющего середину зимы. "Пришла Антонина – зиме половина", – гласит народная мудрость, объясняющая, какой праздник 30 января. При этом погоде на этот день люди традиционно не верили – считалось, что часто в этот день приходит потепление, которое затем оборачивается дальнейшими морозами.

Народное мнение распространила это недоверие и на имя святого, вернее на его упрощенную версию. "Хитер Антон со всех сторон", - предупреждали крестьяне сами себя. "Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет", – добавляли наши мудрые предки.

День рождения колобка

Согласно народным традициям 30 января простой люд пек круглые булочки из толченой овсяной муки, иными словами – толокняные колобки. Рецепт этого угощения, которое символизировало солнце, прост.

Повару понадобятся простые ингредиенты:

Толокно (толченая, а не молотая овсяная мука),

Пшеничная мука,

Сливочное масло,

Яйца,

Соль,

Молоко.

Из них замешивали тесто, из которого лепили небольшие булочки круглой формы. Затем их выпекали.

Таким образом, 30 января, день Антона-перезимника можно считать одновременно и днем рождения такого хорошо известного сказочного героя, как Колобок.





Защита от темных сил на 30 января

Несмотря на то, что наши предки строили свою жизнь с постоянной оглядкой на церковные праздники и православные нормы, зачастую они обращались к более ранним верованиям, в особенности если такие суеверия сулили им защиту от темных сил. И с 30 января связан такой обряд.

В этот день, верили в народе, необходимо было предостеречь себя от порчи. Для этого поперек тропинки, которая вела во двор дома, необходимо было провести черту острым серпом. Считалось, что таким нехитрым способом можно было отсечь от себя поползновения нечистых сил.

Именины 30 января

