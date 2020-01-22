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Церковный календарь православных праздников на 2020 год

Фото: Dmitry Chasovitin/www.globallookpress.com
Узнать какой сегодня церковный праздник поможет православный календарь. О памятных датах каждый день читайте в сюжете "Дни.ру".
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Великие православные праздники в 2020 году по церковному календарю

Великие православные праздники, отмеченные в церковном календаре, делятся на переходящие и непереходящие. Вторые из года в год отмечаются в одну и ту же дату, тогда как узнать, в каких числах празднуются первые можно только обратившись к календарю. К знаменательным датам привязаны дни постов и другие важные церковные события. Поэтому так важно знать календарь православных праздников на 2020 год.

Православные праздники в 2020 году по месяцам

Январь

  • Рождество Христово – 7.01.2020
  • Обрезание Господне – 14.01.2020
  • Крещение Господне – 19.01.2020

Февраль

  • Сретение Господне – 15.02.2020

Апрель

  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 7.04.2020
  • Восход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье – 12.04.2020
  • Светлое Воскресенье Христово. Пасха – 19.04.2020

Май

  • Вознесение Господне – 28.05.2020

Июнь

  • День Святой Троицы. Пятидесятница – 7.06.2020

Июль

  • Рождество Иоанна Предтечи – 7.07.2020
  • Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12.07.2020

Август

  • Преображение Господне – 19.08.2020
  • Успение Пресвятой Богородицы – 28.08.2020

Сентябрь

  • Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020
  • Рождество Пресвятой Богородицы – 21.09.2020
  • Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020

Октябрь

  • Покров Пресвятой Богородицы – 14.10.2020

Декабрь

  • Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4.12.2020

Календарь православных постов в 2020 году

Многодневные посты

НазваниеДаты
Великий2.03.2020 – 18.04.2020
Петров15.06.2020 – 11.07.2020
Успенский14.08.2020 – 27.08.2020
Рождественский28.11.2020 – 6.01.2021

Однодневные посты

  • Каждая среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок
  • Крещенский сочельник – 18.01.2020
  • Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020
  • Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020

В чем смысл поста для православных христиан

Ошибкой было бы воспринимать православные посты как испытания и лишения, которым верующие подвергают свои тела. Речь в данном случае идет о смирении души, движении человека по пути духовного очищения.

Календарь постов связан с важными событиями из жизни Церкви и Великими православными праздниками. И ограничения в пище и развлечениях, которым верующие подвергают себя, позволяют вспомнить об этом и подготовиться к знаменательным датам.

Сплошные седмицы в 2020 году

НазваниеДаты
Святки7.01.2020 – 17.01.2020
Мытаря и фарисея9.02.2020 – 15.02.2020
Масленица (Сырная)24.02.2020 – 1.03.2020
Пасхальная (Светлая)19.04.2020 – 25.04.2020
Троицкая7.06.2020 – 13.06.2020

Родительские субботы в 2020 году

Родительскими субботами называются дни, когда православные верующие поминают усопших. В эти дни в храмах проходят особые службы, а традиция велит христианам посещать могилы своих родственников.

Февраль

  • 9.02.2020 – Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
  • 22.02.2020 – Мясопустная (Вселенская)

Март

  • 14.03.2020 – Второй седмицы Великого поста
  • 21.03.2020 – Третей седмицы Великого поста
  • 28.03.2020 – Четвертой седмицы Великого поста

Апрель

  • 28.04.2020 – Радоница

Май

  • 9.05.2020 – Поминовение усопших воинов

Июнь

  • 6.06.2020 – Троицкая

Ноябрь

  • 7.11.2020 – Дмитриевская


Ежедневные памятные даты, имена почитаемых святых каждый день в 2020 году читайте в сюжете "Православные праздники" на "Дни.ру". Там вы найдете ответ на вопрос какой праздник по церковному календарю сегодня, а также узнаете о народных приметах, обычаях и гаданиях, связанных с этим днем.

22 января 2020, 14:04

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