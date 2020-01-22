Церковный календарь православных праздников на 2020 год

Великие православные праздники в 2020 году по церковному календарю
Великие православные праздники, отмеченные в церковном календаре, делятся на переходящие и непереходящие. Вторые из года в год отмечаются в одну и ту же дату, тогда как узнать, в каких числах празднуются первые можно только обратившись к календарю. К знаменательным датам привязаны дни постов и другие важные церковные события. Поэтому так важно знать календарь православных праздников на 2020 год.
Православные праздники в 2020 году по месяцам
Январь
- Рождество Христово – 7.01.2020
- Обрезание Господне – 14.01.2020
- Крещение Господне – 19.01.2020
Февраль
- Сретение Господне – 15.02.2020
Апрель
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 7.04.2020
- Восход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье – 12.04.2020
- Светлое Воскресенье Христово. Пасха – 19.04.2020
Май
- Вознесение Господне – 28.05.2020
Июнь
- День Святой Троицы. Пятидесятница – 7.06.2020
Июль
- Рождество Иоанна Предтечи – 7.07.2020
- Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12.07.2020
Август
- Преображение Господне – 19.08.2020
- Успение Пресвятой Богородицы – 28.08.2020
Сентябрь
- Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020
- Рождество Пресвятой Богородицы – 21.09.2020
- Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020
Октябрь
- Покров Пресвятой Богородицы – 14.10.2020
Декабрь
- Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4.12.2020
Календарь православных постов в 2020 году
Многодневные посты
|Название
|Даты
|Великий
|2.03.2020 – 18.04.2020
|Петров
|15.06.2020 – 11.07.2020
|Успенский
|14.08.2020 – 27.08.2020
|Рождественский
|28.11.2020 – 6.01.2021
Однодневные посты
- Каждая среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок
- Крещенский сочельник – 18.01.2020
- Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020
- Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020
В чем смысл поста для православных христиан
Ошибкой было бы воспринимать православные посты как испытания и лишения, которым верующие подвергают свои тела. Речь в данном случае идет о смирении души, движении человека по пути духовного очищения.
Календарь постов связан с важными событиями из жизни Церкви и Великими православными праздниками. И ограничения в пище и развлечениях, которым верующие подвергают себя, позволяют вспомнить об этом и подготовиться к знаменательным датам.
Сплошные седмицы в 2020 году
|Название
|Даты
|Святки
|7.01.2020 – 17.01.2020
|Мытаря и фарисея
|9.02.2020 – 15.02.2020
|Масленица (Сырная)
|24.02.2020 – 1.03.2020
|Пасхальная (Светлая)
|19.04.2020 – 25.04.2020
|Троицкая
|7.06.2020 – 13.06.2020
Родительские субботы в 2020 году
Родительскими субботами называются дни, когда православные верующие поминают усопших. В эти дни в храмах проходят особые службы, а традиция велит христианам посещать могилы своих родственников.
Февраль
- 9.02.2020 – Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
- 22.02.2020 – Мясопустная (Вселенская)
Март
- 14.03.2020 – Второй седмицы Великого поста
- 21.03.2020 – Третей седмицы Великого поста
- 28.03.2020 – Четвертой седмицы Великого поста
Апрель
- 28.04.2020 – Радоница
Май
- 9.05.2020 – Поминовение усопших воинов
Июнь
- 6.06.2020 – Троицкая
Ноябрь
- 7.11.2020 – Дмитриевская
Ежедневные памятные даты, имена почитаемых святых каждый день в 2020 году читайте в сюжете "Православные праздники" на "Дни.ру". Там вы найдете ответ на вопрос какой праздник по церковному календарю сегодня, а также узнаете о народных приметах, обычаях и гаданиях, связанных с этим днем.
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