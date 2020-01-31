Макарьев день: как притянуть здоровье и достаток 1 февраля

История святого

На своем жизненном пути Макарий успел рано жениться, овдоветь, похоронить родителей и побыть учеником Антония Великого. Тот направил молодого послушника в Скитскую пустыню.

Среди живших там иноков будущий святой получил прозвище "юноша-старец", поскольку несмотря на свои юные годы он весьма преуспел в ведении жизни старца. В 40 лет он, согласно преданиям, обрел дар чудотворения.

Рассказывают, что Макарий Великий мог воскрешать мертвых, а также так обращаться к погибшим, чтобы они разговаривали с ним вслух. Например, он помог умершему свидетельствовать для того, чтобы оправдать невиновного.

Еще одному умершему преподобный позволил рассказать о спрятанных ценных вещах, что освободило семью покойного от рабства. При императоре-арианине Валенте отшельник был сослан на населенный язычниками остров. Там он исцелил дочь местного жреца и обратил жителей в христианство.

Макар-весноуказчик: народные приметы на 1 февраля

В старину верили, что погода в Макарьев день указывает на то, какой будет грядущая весна. Этим и обусловлено второе народное название праздника. Ясная погода предвещала скорый приход тепла.

"На Макара капель – в весну раннюю верь"

Холода же не только обещали, что заморозки продлятся весь следующий месяц, но и давали надежду на благоприятное для сельского хозяйства лето. Метель в день почитания памяти Макария Великого, согласно представлениям наших предков, предупреждала о том, что такой же погода будет и на Масленицу.

Зачем топить самовар и бегать от работы: обычаи на 1 февраля

В старину считалось, что на Макарьев день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Несмотря на то, что с ходу нельзя дать четкий ответ на вопрос, какой праздник 1 февраля, этот день простой люд предпочитал проводить в кругу родных и друзей, распивая горячий чай.

Обычаи регулировали не сколько само чаепитие, сколько приготовления к нему. В частности, по традиции самовар нужно было растапливать валенками. Некоторые верили, что после этого такая обувь приобретает целебную силу.

"Макар валенком раздувает самовар"

Существовал и обряд, связанный с растопкой печи. Народная молва гласила, что если разжечь в ней все поленья разом так, чтобы устье печи станет золотым, то согласие и достаток в доме гарантированы на весь следующий год.

Кроме того, люди верили, что сны на Макарьев день могут быть вещими. Причем сбыться они могут уже назавтра.

Молитвы

Церковный календарь православных праздников указывает, что в своих молитвах верующие могут обратиться к преподобному Макарию Великому. В народе же были уверены, что 1 февраля можно обратиться и к Иоану Златоусту с просьбой о просвещении ума.

Именины 1 февраля