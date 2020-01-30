Афанасий–ломонос: как правильно воевать с ведьмами 31 января

История святого
В бытность свою Александрийским архиепископом Афанасий Великий был известен под именованием "Афанасий против всего мира". Столь необычное прозвище он получил благодаря непреклонной борьбе с арианством.
Сейчас это учение, утверждавшее неединосущность Бога-Сына и Бога-Отца, признано ересью, однако в те годы пользовалось большой популярностью и поддержкой. К 350 году Афанасий Великий оставался единственным епископом неарианского толка в Восточной Римской империи.
За свои взгляды и споры не только с арианским духовенством, но и с поддерживающими его императорами Афанасия несколько раз изгоняли с кафедры. Однако каждый раз ему удавалось возвращаться и продолжать свою борьбу.
Однодневный пост
В 2020 году 31 января выпадает на пятницу. Согласно православным традициям, в этот день верующие держат однодневный пост. Каждый прихожанин в индивидуальном порядке может уточнить степень необходимой строгости соблюдения этой нормы у священника в своей церкви. Да и сам человек должен определить для себя, готов ли он к такому шагу и, что самое главное, позволяет ли ему это его образ жизни и состояние здоровья. По строгим церковным канонам в это время нельзя есть рыбу, мясо, яйца и молочную продукцию.
Афанасий–ломонос: народные приметы на 31 января
Наши предки верили, что 31 января наступают сильнейшие морозы, с чем и связана вторая часть народного названия этого дня. "Афанасий нос и ухо дерет" и "В Афанасьев день – самый крень, сами морозы живут" говорили крестьяне.
Считалось, что если 31 января выдалось вьюжным, то зима затянется. Если на Афанасия–ломоноса вороны сбиваются в стаи и летают кругами, то стоит ждать прихода еще больших заморозков. Холода обещал и самовар, если он гудел необычно громко.
Изгнание ведьм: необычные обряды и обычаи
По всей видимости, еще из дохристианских верований у простого люда сохранилось представление о 31 января как о дне, когда ведьмы собираются на шабаш. Какой праздник сегодня справляет нечистая, не уточнялось, однако торжества у злодеев были с размахом.
Причем, были уверены наши предки, на своей вечеринке они веселились так активно, что теряли память. Это обстоятельство, были уверены в народе, можно было использовать против служительниц темных сил.
Считалось, что помочь в войне с ведьмами может знахарь или колдун. Глава семьи с хозяйкой втайне от других родственников должны были пригласить его к себе домой, чтобы он с помощью особых ритуалов заговорил печную трубу при помощи золы из семи печей.
Именно через трубу, гласили народные верования, ведьма попадает в избу. После заговора воспользоваться этой дорогой колдунья уже не сможет. Если же, вдобавок к этому, заговорить изгородь с западной стороны, то от такого поворота ведьма бросится от села куда подальше, да и сгинет там.
Впрочем, занимались войной с ведьмами и простые крестьяне. Мужики брали кнуты и разгуливали с ними по деревне, околачивая стены домов, хлевов и амбаров. Считалось, что таким образом они также борются с нечистой силой.
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