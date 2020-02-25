"Жалкое зрелище": Захарова пострадала от нападения в Женеве

Грузинские журналистки уже успели создать себе скандальную репутацию на международных саммитах. В очередной раз они подтвердили ее, когда попытались прорваться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
На пути к своей цели они не стеснялись толкаться, кричать и вести себя откровенно вызывающе. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, эти женщины потеряли всякое достоинство. А чтобы продолжить свой путь, российской делегации пришлось их отодвинуть.
Мария Захарова отметила еще одну любопытную деталь. Журналистки не только выкрикивали свой вопрос на русском языке, но и транслировали на английском несколько иной посыл. На нем они требовали не трогать их. "Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации", – цитирует "Царьград" директора департамента информации и печати МИД России.
Она добавила, что в результате налета грузинских журналисток пострадала. Доказательства – фотографии поцарапанной руки – Мария Захарова опубликовала на своей странице в "Фейсбук". Сергея Лаврова, подчеркнула она, провокаторши не достали.
Вызвал вопросы и повод, который для своего налета использовали журналистки. Контроль над собой они утратили, желая узнать, не приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси. Такая зависимость от действий представителя другой страны не может не вызывать сочувствия. "Жалкое зрелище", – констатировала Мария Захарова.
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