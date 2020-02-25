"Жалкое зрелище": Захарова пострадала от нападения в Женеве

Группа грузинских журналистов совершила настоящее нападение на делегацию российских дипломатов в женевском отделении ООН. Об их атаке рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая вместе с еще одним коллегой пострадала в результате инцидента.

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