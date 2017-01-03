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Янв. 3, 2017
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Яркие наряды Марии Захаровой

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по праву считается одним из самых красивых дипломатов современности. Журналисты нередко спрашивают о том, где ей удается найти такие красивые наряды.

Как оказалось, почти все платья, которые носит Захарова, отечественного производства. Dni.Ru собрали фотографии самых ярких нарядов представителя внешнеполитического ведомства.

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