Яркие наряды Марии Захаровой

Скандально известный депутат опять подогрел слухи о своей ориентации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по праву считается одним из самых красивых дипломатов современности. Журналисты нередко спрашивают о том, где ей удается найти такие красивые наряды.
Как оказалось, почти все платья, которые носит Захарова, отечественного производства. Dni.Ru собрали фотографии самых ярких нарядов представителя внешнеполитического ведомства.
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