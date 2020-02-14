Юлия Захарова в шоке от нового шоу Собчак на Первом канале

Юлия Захарова дала интервью Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда". В конце эфира журналистка поинтересовалась, планирует ли представитель МИД сходить на Первый канал и принять участие в съемках нового шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Сначала Захарова не поняла вопроса, а затем намекнула на неприязнь к экс-кандидату в президенты.
"Я хожу только к людям умным, которых уважаю, и, кстати, не скрываю это", – ответила она.
Канделаки также поинтересовалась, смотрела ли Юлия Захарова хоть один выпуск. Оказалось, что попытки включить телевизор у представителя МИД были, но не сложилось.
"Я не могу это смотреть. Это невозможно. Пыталась, но не могу", – призналась Захарова.
Напомним, с 10 февраля на Первом канале выходит новое шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Передача, которая журналистка успела назвать прорывом на телевидении, подверглась критике среди зрителей. Проект не пришелся по душе российской публике, они нашли сходство с уже имеющимися на ТВ программами. Сама Ксения считает, что шоу пока не многие поняли и нужно привыкнуть к его уникальному формату.
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