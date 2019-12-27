"Ударно отдыхаем": опубликовано видео с пустившейся в пляс Марией Захаровой

"Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают "корпоратив" Департамента информации и печати МИД России", – описала происходящее на видео Мария Захарова. Музыкальным сопровождением номера занялся российский рок-н-ролл исполнитель Денис Мажухов.
Пользователи Сети согласились с высказанным официальным представителем МИД мнением о том, что отдыхать надо с тем же огоньком, что и работать. "В стране Благодать! Можно и потанцевать!", "молодец Мария. Единственное министерство, за которое не стыдно! Здоровый климат в коллективе, плодоностный результат в работе!", "Мария, вы супер!! и в танце и в работе!! горжусь вами!!", не стали скрывать своей восхищения комментаторы.
"Ударно работаем – ударно отдыхаем!", – подчеркнула Мария Захарова.
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