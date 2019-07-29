Пропавшую без вести многодетную мать встретили у Малахова

Андрей Малахов расследовал загадочное исчезновение многодетной матери из Пензенской области – Татьяны Антоновой. В студии программы "Прямой эфир" женщина впервые за 13 лет увидела родных.

Жительница Красноярска – Марина Терещенко – заметила у торгового центра бродяжку. Неравнодушная обывательница решила помочь бездомной, которая представилась Татьяной Антоновой, найти родных. Терещенко обратилась в редакцию программы "Прямой эфир" за помощью.

Выяснилось, что Антонову – мать троих детей – Ивана, Елены и Ольги – уже 13 лет ищут родственники. По словам ее тети – Ольги Тетенькиной, даже когда семье рассказали о смерти Татьяны в автокатастрофе, они не переставали надеяться на лучшее.

Тетенькина и Антонова встретились в студии "Прямого эфира". Женщины долго рыдали в объятиях друг друга прежде чем смогли говорить. Эксперты долго выясняли у Татьяны – как она оказалась так далеко от дома, и почему все эти годы не пыталась найти близких.

По словам Антоновой, много лет назад в Москве она попала в ДТП. Из-за полученных травм впала в кому, ничего не помнила несколько лет.

После, когда воспоминания все же вернулись, ей было стыдно и страшно появляться у родственников. Все эти годы Антонова спала на холодном полу полуразрушенного дома и просила милостыню у прохожих. "Я поставила на себе крест", – сказала Татьяна ведущему шоу "Прямой эфир" Андрею Малахову.

Сентиментальный рассказ Татьяны не вызвал сочувствия у присутствующих в студии зрителей и экспертов. В сторону женщины посыпались различные обвинения, в частности в алкоголизме. Не выдержав давления Антонова впала в истерику – начала истошно вопить. Андрей Малахов как мог заступался за бродяжку, пока ту успокаивали родственники.

Добавим, что корреспондентам программы удалось расспросить бывших знакомых Татьяны Антоновой. Те отзываются о героине сегодняшнего выпуска крайне негативно. По словам ее соседки – Александры Шалдиной, Антонова была непутевая и нехозяйственная.

Как-то Антонова бросила детей на мужа и ушла в неизвестном направлении. После этого ее супруг, взяв младшую дочь Ольгу, которая приходилась ему родной, тоже уехал. Тогда старшего мальчика – Ванечку – отдали на усыновление, а среднюю девочку – Лену – взяла под опеку бабушка со стороны отца.

Шалдина добавила, что в тот раз Таня появилась в деревне только через восемь месяцев, у нее была большая рана на голове. Антонова какое-то время пыталась найти супруга и детей, а после вновь пропала, на этот раз на 13 лет.

Редакторам ток-шоу "Прямой эфир" удалось отыскать одну из трех детей женщины. Средняя дочь Татьяны – Елена, впервые за все эти годы обняла родительницу. Девушка отметила, что не держит на мать зла и за все прощает.