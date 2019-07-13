Малахова попросили отставить в покое "беременную" от Киркорова миллиардершу

Темы, которые телеведущий Андрей Малахов выбирает для своего ток-шоу "Прямой эфир", порой вызывают оторопь у обывателей. Чего стоит история 52-летней москвички, которая из-за редкого заболевания считала себя беременной от поп-короля отечественной эстрады Филипа Киркорова.

Телевизионщики сначала бегали за несчастной женщиной с камерами, потом таскали ее по больницам, а после изводили ее вопросами в студии. Андрей Малахов и редакторы ток-шоу продолжили делать рейтинги на бедняжке, даже когда та умерла при туманных обстоятельствах.

Казалось бы, с кончиной героя тема исчерпала себя, однако на радость телевизионщикам выяснилось, что москвичка – жена покойного миллиардера, владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетов за рубежом. Теперь в студии "Прямого эфира" несут трудовую вахту мошенники, которые выдают себя за наследников женщины.

С одной из таких передач ознакомилась певица ZABAVA. Увиденное шокировало артистку. Наверное, Андрею Малахову необходимо "отцепиться" от этой темы и поскорее.

"К сожалению, я еще раз поняла – СМИ катятся в какую-то пропасть, чтобы получить как можно больше просмотров. В случае с этой программой, я считаю, что они перешли все нормы. Эти темы – худшее, что вообще можно выбрать для обсуждения, по моему мнению. Я рада, что их смотрят только поколение 45+, а молодые ребята и девчонки уже полностью сосредоточены на Интернете, где много интересных телепередач, а не этот ужас. Телевидение, думаю, скоро сойдет совсем на "нет" благодаря таким программам. Я считаю, что такие темы некорректно поднимать на всеобщее обозрение, – рассудила певица певица ZABAVA.