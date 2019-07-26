Пытался отрезать ноги двухлетней дочери: подробности леденящего душу кровопролития ошарашили Малахова

Светлана Серова и Алексей Догадов прожили вместе шесть лет. Все это время женщина боялась признаться, что супруг избивает ее. Очередной приступ гнева мужчины закончился кровопролитием. Отметим, что подробности этой леденящей душу истории ошарашили даже видавшего виды Андрея Малахова.
В студии "Прямого эфира" Серова рассказала, что ссора в тот роковой день началась из-за сломанного ноутбука. Догадов пришел в ярость, обнаружив, что экран устройства неисправен, он обвинил во всем супругу. Алексей говорил, что не сможет получить рабочий заказ без выхода в интернет. В гневе он требовал у Светланы алкоголь.
Ситуация накалялась, Серова решила отнести ребенка к родителям, которые жили в другой половине дома. Когда женщина была уже у порога, супруг напал на нее.
"Он начал меня душить, стал у меня выхватывать дочь. Он меня побил на лестнице. Я побежала за родителями, чтобы они помогли мне ее отобрать у него", – рассказала молодая женщина в студии ток-шоу "Прямой эфир".
Мать и отец Светланы пытались вызволить внучку из лап неадекватного родителя. Тогда Алексей Догадов взялся за нож. Зарезал тещу, смертельно ранил тестя и напал на двухлетнюю дочь. Наследнице он пытался отрезать ноги. Конечности девочки уцелели благодаря высоким валенкам. В итоге Догадова "обезвредил" сосед – оглушил лопатой.
Родственники осуждают Светлану и обвиняют ее в том, что именно она привела в дом убийцу. Мол, она знала, что ее избранник был ранее судим по серьезным статьям – "Разбой" и "Покушение на убийство". Сама Светлана винит себя в смерти родителей.
Соседи пострадавших рассказали корреспондентам программы "Прямой эфир", что мать и отец Светланы были против этого брака. Алексей Догадов много пил и перебивался случайными заработками.
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