Пытался отрезать ноги двухлетней дочери: подробности леденящего душу кровопролития ошарашили Малахова

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск программы "Прямой эфир" жертве домашнего насилия. Героиней ток-шоу стала Светлана Серова из Нижнего Новгорода. Муж молодой женщины напал с ножом на их маленькую дочь и расправился с ее родителями.



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