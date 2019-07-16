Циничный Малахов побил зануду Малышеву

Россиянам было предложено поучаствовать в опросе "Кто из ведущих вас больше всего раздражает?" Лидером рейтинга оказался скандально известный телеведущий Андрей Малахов.

Сайт "Комсомольская правда" в результате опроса на самого раздражающего ведущего отметил закономерность: на первых позициях оказались те же люди, которые часто побеждают в рейтингах самых популярных теледеятелей. Интересно и то, что ведущие весьма скандальных шоу не вызывают у зрителей негативных впечатлений. Это Александр Гордон, Дмитрий Борисов, Евгений Попов, Андрей Норкин.

Абсолютным лидером опроса "Кто из ведущих вас больше всего раздражает?" стал ведущий передач "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" Андрей Малахов. Выбор россиян прокомментировала клинический психолог, психотерапевт Наталья Жолудева. "Рискну предположить, что за долгие годы и сам Малахов, и все его шоу приобрели налет цинизма. Он демонстрирует нам чужое страдание, разбитые судьбы, боль и несчастья, его передачи дергают за нерв сопереживания, выжимают слезу. В такой ситуации ведущий – в фокусе зрительского внимания, и любая неискренность, неприятные черты и особенности (к примеру, суетливость, темп речи) вызывают раздражение и неприязнь", – высказал мнение эксперт.

На втором месте оказалась ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева. Жолудева отметила, что та строит передачу на провокации и эпатаже (чего стоят песня яичек, танец матки и обрезание), однако есть некоторое несоответствие манеры речи и поведения ведущей.

"Ее посыл к зрителю: "Вы неразумные и незнающие, а мы сейчас вам объясним, как жить". Это позиция завуча в школе, где много трудных подростков. Отсюда – специфический тон монологов, в них слышатся назидательность и, извините, занудность", – заключила специалист.