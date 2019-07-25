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Общество

"Чтобы у них отсохли руки": бабушка прокляла сестер Хачатурян у Малахова

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Семья Михаила Хачатуряна впервые после трагедии согласилась на большое интервью. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" мать убитого мужчины – Лидия Хачатурян – публично отреклась от внучек.
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Родственники сестер Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила, разделились на два противоборствующих лагеря. Близкие со стороны матери считают, что девочки жертвы домашнего насилия, совершившие кровопролитие под влиянием длительной психотравмирующей ситуации. Между тем родные со стороны отца не верят, что Хачатурян мог издеваться, бить и склонять к интимной связи собственных дочерей.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Тетя убитого Ромма Саргасян в беседе с корреспондентом программы "Прямой эфир" заявила, что девочки получали нагоняй за дело. Якобы Ангелина, Кристина и Мария вели себя неподобающе.

"Эти девчонки были аморальными, не посещали школу, из-за этого отец их бил, по ночам они шлялись, не приходили домой. Они с чаем подали отраву отцу. Они к отраве добавили ложку меда, сказали: "Пей". После того, как отец выпил этот напиток, был мгновенно поражен в кресле. Они набросились на него и нанесли удары ножом. Скажите, в чем здесь может быть виновен отец?" - заявила тетя Хачатуряна.

По словам Саргасян, хоть Михаил и не работал, он жил в полном достатке. Якобы Хачатурян "крышевал пять магазинов". В студию программы "Прямой эфир" согласилась приехать сестра скончавшегося Наира Хачатурян. Женщина отметила, что Михаил пытался оградить дочерей от влияния родственников со стороны матери Аурелии Дундук.  

По словам Наиры, бабушка девочек Лариса Тодика раньше держала притон. В доказательство этому она предоставила редакторам ток-шоу "Прямой эфир" компромат - снимок, на котором Тодика запечатлена в нижнем белье в вызывающей позе. Фото поразило ведущего программы Андрея Малахова.

С телевизионщиками пообщалась и мать Михаила Хачатуряна –Лидия. Пожилая женщина убита горем, она переживает из-за смерти единственного сына. Лидия не верит обвинениям, которые выдвинули в адрес ее наследника. Пенсионерка публично отреклась от внучек, сгубивших ее сына, простить девочек она не сможет.

"Кроме Кристины, я не верю, что остальные дети от Миши. Они воровали деньги, они проститутки. Я считаю, что это не мои внучки. Я хочу, чтобы у них отсохли руки. Я не хочу, чтобы хорошего они в жизни видели", – проклинала внучек мать Михаила Хачатуряна в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир"

Автор: 25 июля 2019, 14:39

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