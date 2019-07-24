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Разнимали всей студией: на ток-шоу Малахова произошла серьезная потасовка

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Известный шахматист Владимир Кравченко забрал сына у бывшей жены Натальи Ушаковой и не дает им встретиться. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" женщина рассказала о драме, которая разыгралась в ее жизни.
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Наталья и Владимир стали мужем и женой в 2010 году, у них родилась дочь Таня. Казалось, что семья стала крепка как никогда, но именитый шахматист изводил ревностью жену и регулярно распускал руки. После очередного жестокого избиения во время второй беременности Ушакова подала на развод.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Четыре года бывшие супруги сохраняли нейтралитет, однако в феврале 2019 года все изменилось. Владимир узнал, что Наталья привела в дом нового мужчину. То, что Ушакова устроила личную жизнь, раздражало Кравченко. Бывший муж решил отомстить и отнял ребенка у матери.

"Он просто забрал моего сына, до которого ему не было никакого дела. Еще до рождения он его не хотел, не знал, видеть не хотел. Я никогда не препятствовала их общению. Танечка ездила с ним в Суздаль отдыхать на неделю. Мы развелись в 2014 году, а ревность возникла в 2018, когда я позволила себе личную жизнь", – рассказала Наталья ведущему программы "Прямой эфир" Андрею Малахову.

Владимир Кравченко также появился на съемочной площадке. Шахматист заявил, что его детям грозит опасность. Якобы новый гражданский муж Натальи асоциальный элемент, который пытается завладеть квартирой его наследников, так как приехал из Таджикистана. По словам Кравченко, в доме матери маленького Мишу обижали, с тех пор мальчик не хочет видеться с родительницей. Также Владимир заявил, что Наталья нанимала киллеров, которые пытались убить его.

Бывшая свекровь Ушаковой – Лариса Концевая – полностью на стороне сына. Пенсионерка рассказала редакторам ток-шоу "Прямой эфир", что невестка не кормила ее внука.

"Она не умела готовить, я старалась научить ее готовить первые, вторые блюда, чтобы была нормальная семья. Я буду прилагать все усилия, чтобы Танечка и Миша были с сыном, потому что там, я считаю, ситуация опасная для них", – говорит пожилая женщина.

Наталья все обвинения опровергает. На стороне Ушаковой выступают все соседи и друзья. Поддерживает экс-супругу и новый возлюбленный – Анатолий Устинов.

Гражданский муж Натальи тоже приехал на ток-шоу "Прямой эфир". На съемочной площадке Устинов появился эффектно: с порога набросился на Кравченко. Завязалась серьезная драка. Обстановка в студии накалилась до предела. Мужчин еле разняли.

В конце программы "Прямой эфир" Наталья Ушакова и Анатолий Устинов прошли проверку на детекторе лжи. Владимир Кравченко от исследования на полиграфе отказался. Согласно результатам тестирования Анатолий действительно очень любит Наталью и имеет глубокую эмоциональную связь с ее детьми, отнимать квартиру у гражданской супруги он не собирается. Ушакова, в свою очередь, не планировала убивать своего экс-супруга. 

Автор: 24 июля 2019, 16:20
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"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

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