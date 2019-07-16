Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу

Обращение Елены Малышевой относится к тем, кто решил присоединиться к шоу. Подписчики теледоктора в Instagram с 17 июля будут вместе с ведущей сбрасывать лишние килограммы.
"В эту среду, 17 июля, стартует проект "Сбрось лишнее". Будем худеть вместе!" – сообщила в микроблоге Малышева. Она подчеркнула, что летом легче бороться с лишним весом, чем в другие времена года.
Формат программы угадать нелегко – Малышеву часто посещают весьма экстравагантные идеи. Самым скандальным номером ее программы "Жить здорово" на Первом канале стал "танец матки", который превратился в интернет-мем.
Теледоктор ничего постыдного в таких представлениях не видит. В новом шоу Елена Малышева, скорее всего, не раз удивит зрителей. Бывший ведущий и автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов считает, что с помощью подобных сюжетов она пытается поднять рейтинг передачи, пишет URA.ru.
Недавно заслуженный врач России высказала мнение о лучшей диете в мире. Елена Малышева
уверена, что на первом месте – средиземноморская.
По ее мнению, сбалансированное диетическое питание должно быть в приоритете при желании похудеть. Оно способствуют этому значительно больше, чем физические нагрузки.
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