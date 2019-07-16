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Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу

Елена Малышева. Фото: instagram.com/malysheva.live
Елена Малышева призвала подписчиков от души поесть еще раз и даже разрешила немного выпить. Со среды о еде придется забыть – телеведущая запускает проект "Сбрось лишнее".
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Обращение Елены Малышевой относится к тем, кто решил присоединиться к шоу. Подписчики теледоктора в Instagram с 17 июля будут вместе с ведущей сбрасывать лишние килограммы.

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"В эту среду, 17 июля, стартует проект "Сбрось лишнее". Будем худеть вместе!" – сообщила в микроблоге Малышева. Она подчеркнула, что летом легче бороться с лишним весом, чем в другие времена года.

Формат программы угадать нелегко – Малышеву часто посещают весьма экстравагантные идеи. Самым скандальным номером ее программы "Жить здорово" на Первом канале стал "танец матки", который превратился в интернет-мем.

Теледоктор ничего постыдного в таких представлениях не видит. В новом шоу Елена Малышева, скорее всего, не раз удивит зрителей. Бывший ведущий и автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов считает, что с помощью подобных сюжетов она пытается поднять рейтинг передачи, пишет URA.ru.

Недавно заслуженный врач России высказала мнение о лучшей диете в мире. Елена Малышева уверена, что на первом месте – средиземноморская. По ее мнению, сбалансированное диетическое питание должно быть в приоритете при желании похудеть. Оно способствуют этому значительно больше, чем физические нагрузки.

Автор: 16 июля 2019, 14:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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