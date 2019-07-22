Ребенок раздора: Юлиан и Анастасия поскандалили у Малахова

В семье певицы Анастасии разгорелся скандал. Москвичка Эдика Лялина собирается лишить брата вокалистки – телеведущего Глеба Протасенко – родительских прав. Несостоявшаяся невестка исполнительницы стала героем программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

В студии шоумена Андрея Малахова выяснилось, что роман Эдики и Глеба начался с обмана: телеведущий не сказал возлюбленной, что женат. Только через три месяца отношений она узнала о статусе возлюбленного. Когда Лялина забеременела, Протасенко развелся, но жениться на ней не захотел.

"Как только я объявила папе ребенка, что у нас будет ребенок, с того момента все начало трещать по швам. Первое, что он сказал: "Это не мой ребенок. Я всем буду говорить, что он не от меня", – рассказала Лялина присутствующим в студии "Прямого эфира".

Эдика уверена, что бывший возлюбленный умышленно занизил собственные доходы, чтобы не платить достойные алименты. Глеб перечисляет на содержание их полуторагодовалого сына Луки всего 10 тысяч рублей.

Лялина рассказала присутствующим, что у Протасенко три квартиры в центре Москвы, две из них он сдает за большие деньги, однако на наследника в экстренный момент не нашел и двух тысяч. "Я изначально мать-одиночка, он не встретил из роддома. Он видел ребенка от силы раза три-четыре", – пожаловалась Эдика ведущему ток-шоу "Прямой эфир" Андрею Малахову.

Москвичка собирается лишить телеведущего родительских прав, ведь когда мальчику исполнится 18 лет, отец может подать иск о содержании. Более того, Лялина требует от семьи Протасенко 30 миллионов компенсации за малыша.

Певица Анастасия также появилась на съемочной площадке. Артистка полностью на стороне брата.

"Эта женщина буквально преследовала моего брата, чтобы он ей сделал ребенка, потому что он красивый, здоровый носитель очень хороших генов. Он рассказал жене, что у него родился сын, он сразу признал сына. Эта женщина врет, что она добивалась признания ребенка – это абсолютное вранье. Откуда она взяла, что у него три квартиры в Москве? У него одна, однокомнатная", – сказала Анастасия в студии программы "Прямой эфир".

Муж Певицы Анастасии – вокалист Юлиан – поддерживает Глеба. Артист принес на съемочную площадку снимки, на которых Эдика запечатлена в окружении полуголых мужчин. По словам Юлиана, эти фото компрометируют Лялину. Москвичке пришлось оправдываться. Оказывается, скандальные кадры были сделаны во время съемок программы о сексе, тогда Эдика работала корреспондентом.

В конце ток-шоу "Прямой эфир" Юлиан и Анастасия, немного поскандалив, смягчились, они обещали помочь Эдике материально. Лялина потребовала от артистов 30 тысяч рублей ежемесячно.