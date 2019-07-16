Занимались сексом на глазах у ребенка: в семье певца Жукова разгорелся скандал

Певец Сергей Жуков вновь стал героем ток-шоу. В студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" артист заявил, что собирается лишить бывшую жену родительских прав.

По словам Романа, в доме, где живут шестеро его наследников, бардак и антисанитария. Из-за ремонта у детей не было полноценных спальных мест, до некоторого времени малыши засыпали где придется.

Жуков мирился с недобросовестностью экс-избранницы, пока не заметил на теле сына Никиты ссадины и кровоподтеки. Мальчик рассказал, что мамин брат высек его вешалкой. Знаменитость написала заявление в полицию и пожаловалась в органы опеки.

По словам Жукова, его экс-супруга Елена оставляет их общих детей с неадекватным родственником, а сама шатается где-то по ночам. "Кирилл – 20-летний брат Елены, со слов моего сына Никиты, запирается в ванной, спальне с моими несовершеннолетними дочерями и занимается с ними сексом. Более того, моя бывшая супруга посылает Никиту за алкоголем в соседний магазин, по договоренности с директором", – рассказал певец в студии ток-шоу "Прямой эфир".

Между тем бывшая жена Романа Жукова все обвинения отрицает. Елена Жукова сообщила, что артист ее оговаривает. "Сейчас он придумал какую-то новую тему, деньги дает, подкупает их", – сказала экс-супруга звезды в студии ток-шоу "Прямой эфир".

Жукова сообщила, что Никиту никто не бил, мальчика поцарапала собака во время игры. Ее сын стал заложником ситуации, бывший муж заставляет ребенка врать об избиении. Более того, Роман, по словам Елены, попросил их дочь Полину оболгать Кирилла за 100 тысяч рублей, за эти деньги девочка должна была рассказать о насилии на камеру.

В студии "Прямого эфира" Жукова сказала также, что ее бывший муж хронический алкоголик и наркоман. Употребление запрещенных препаратов, по мнению Елены, сделало Романа настолько аморальным, что он позволял себе заниматься сексом при ребенке.