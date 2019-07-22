Борисов влез в мутную историю с похищением 25 миллионов

Супругу Марата Хайруллина подозревают в совершении кражи. Якобы Луиза Хайруллина, работая кассиром в банке, порциями вынесла 25 миллионов рублей, а после вместе с супругом и детьми подалась в бега.
Правоохранительные органы нашли Луизу через 38 дней. Кассира арестовали.
Сначала ее муж проходил по уголовному делу как свидетель, однако после появления в эфире Первого канала он был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дело в том, что в студии программы "Пусть говорят" мужчина назвал себя соучастником кражи. В эфире ток-шоу Марат признался, что с 2010 года страдает от игровой зависимости. Из-за пагубного пристрастия он влез в долги, взял несколько кредитов. Хайруллин отметил, что именно он уговорил жену пойти на преступление. Теперь же Марат от своих слов отказывается.
"На эту передачу я приехал под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение, и не объяснили мне правовые последствия этой передачи. Все, что я говорил, было с их слов", – отметил Хайруллин, а после заявил, что никаких претензий к Первому каналу он не имеет.
Мать Марата – Рамзия Хайруллина – уверяет, что ее сын себя оговорил. Якобы ее наследник, никогда не страдал от игровой зависимости, его семья всегда жила в достатке.
"Если бы он играл, не построил бы дом, не мог бы содержать семью. Они ни в чем не нуждались", – сказала женщина, появившись в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят".
По мнению Рамзии, неграмотностью Марата в юридических вопросах воспользовались злоумышленники. Виновником ложного признания она назвала известного в Уфе бизнесмена Азамата Галина. Он, по словам женщины, первым предложил помощь, оплатил адвокатов, а после вынудил ее наследника оговорить себя.
"Больше часа Марат сидел здесь без всякой бумажки, без всякой подсказки, очень четко, в деталях, иногда по кругу, но рассказывал историю и отвечал на вопросы при этом. Сейчас в суде четко по бумажке, слово в слово говорит, что все это было неправда, и конкретно говорит, что его заставили", – усомнился я в заявлении Рамзии Хайруллиной ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов.
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