Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Журналист, телеведущий “Первого канала”, продюсер документальных фильмов. Мама мальчика преподавала русский язык и культуру, а отец на сегодняшний день руководит Музеем литературы.

Борисов начинал с позиции декоратора на радиостанции "Эхо", впоследствии его повысили до ведущего новостей. На Первый канал пришел в 2006 году. В 2008 году Дмитрий Борисов был награжден премией как лучший ведущий телесезона.

В 2014 году Борисов был включен в состав олимпийской бригады "Первого канала" в Сочи. Ведущий внес большой вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр, после чего был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством»" 1 степени.