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Среда 19 августа

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Дмитрий Дмитриевич Борисов

Телеведущий
Дмитрий Дмитриевич Борисов
  • Дата рождения: 15 августа 1985
  • Место рождения: Черновцы, Украина
  • Знак зодиака: Лев

Журналист, телеведущий “Первого канала”, продюсер документальных фильмов. Мама мальчика преподавала русский язык и культуру, а отец на сегодняшний день руководит Музеем литературы.

Борисов начинал с позиции декоратора на радиостанции "Эхо", впоследствии его повысили до ведущего новостей. На Первый канал пришел в 2006 году. В 2008 году Дмитрий Борисов был награжден премией как лучший ведущий телесезона.

В 2014 году Борисов был включен в состав олимпийской бригады "Первого канала" в Сочи. Ведущий внес большой вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр, после чего был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством»" 1 степени.

"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу

"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу
С конца февраля по середину мая 2022 года программа "Пусть говорят" не выходила в эфир из-за переверстывания сетки Первого канала под политическое вещание. Потом ее появление было эпизодическим, и вот, наконец, скандальное ток-шоу снова возвращается в эфир! Эта программа выходит 23 июля 2001 года.

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга
31 октября октября журналисту Первого канала Илье Костину могло исполниться бы 43 года. Но ему навсегда – 39. Корреспондент "Дни.ру" в день памяти побывал на могиле репортера. Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна.

Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой

Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой
На главном федеральном канале страны появились сенсационные кадры. Ведущий телешоу "Эксклюзив" пощекотал нервы знаменитой актрисе. На российском телевидении немало видных и популярных персон.

Стала известна судьба Дмитрия Борисова и шоу "Пусть говорят"

Стала известна судьба Дмитрия Борисова и шоу "Пусть говорят"
Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на ТВ. В прошлом году в эфир вышел последний выпуск ток-шоу "Пусть говорят".

Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской

Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской
Телеведущий Дмитрий Борисов вернулся в Россию из Америки. Для этого был торжественный повод. В мае прошлого года Дмитрий Борисов улетел в Майами.

Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян

Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян
Дмитрий Борисов был очень популярен. С этого года популярная в России программа "Пусть говорят", которую раньше вел Андрей Малахов, а потом Дмитрий Борисов, пропала из эфира в привычном формате.

Борисов призвал заняться благотворительностью

Борисов призвал заняться благотворительностью
Поклонники экс-ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова зажали рты руками, чтобы не закричать от ужаса. Шоу "Пусть говорят" было закрыто около года назад из-за необходимости изменений в эфирную сетку.

Людмила Поргина сообщила о новом месте работы Дмитрия Борисова

Людмила Поргина сообщила о новом месте работы Дмитрия Борисова
Куда пропал Дмитрий Борисов? В конце декабря 2022 года на Первом канале вышел последний выпуск передачи "Пусть говорят".

Дмитрий Борисов показал своих собак

Дмитрий Борисов показал своих собак
Телеведущий решился на отчаянный шаг. Дмитрий Борисов является, пожалуй, одним из самых скрытных персон российского шоу-бизнеса.

Малахов обошел Борисова в голосовании

Малахов обошел Борисова в голосовании
В битве Андрея Малахова и Дмитрия Борисова объявлен победитель. Еще в 2017 году, когда Андрей Малахов уходил из шоу "Пусть говорят", он сам же, как уверены некоторые, подложил себе свинью.

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