Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда

В конце 90-х Бари Алибасов решил вложить деньги в недвижимость. Шоумен обратился за помощью к другу – некому Виталию Ивановичу, на тот момент занимавшему должность заместителя руководителя Департамента жилищной политики Москвы.
"Он мне предложил купить квартиры. Мне хотелось, чтобы у нас был один дом у всей группы, тут же была студия по возможности, репетиционный класс. Стен практически не было, были какие-то генеральные стены, основные стояли", – рассказал Алибасов редакторам ток-шоу "Пусть говорят".
По словам основателя "На-на", с помощью чиновника он выкупил три квартиры, которые объединил в одну. Так Бари Каримович и Виталий Иванович стали соседями, жили рядом, но на разных этажах.
Долгое время Алибасов думал, что является собственником всего приобретенного жилья, однако выяснилось, что часть квадратных метров оказалась оформлена на другого человека – некто по фамилии Овчинников владеет одной из трех купленных шоуменом квартир.
Продюсер обратился за разъяснениями к чиновнику, однако ничего кроме обещаний переоформить жилье он не получил. Бари Алибасов много лет ходил за теперь уже экс-приятелем, уговаривал решить все миром, но успеха так и не добился.
В студии программы "Пусть говорят" появился адвокат продюсера Сергей Жорин. Юрист объяснил, почему шоумен так затянул с решением квартирного вопроса.
"Бари Каримович не хотел доводить до уголовной реализации этого дела. И как раз за несколько недель до отравления его, он пришел ко мне в офис и говорит: "У меня нет сил ждать, подаем заявление по 159 статье (мошенничество – Прим. ред) в полицию. Потому что этот номинал, который раньше не проявлялся, он стал платить сам квартплату. Это не просто так, а для того, чтобы не возникла приобретательская давность, чтобы Алибасов все равно не оформил собственность, тем самым они гражданско-правовую составляющую отсекают и оставляют перед нами исключительно возможность уголовной реализации", – рассказал Сергей Жорин в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".
Между тем Бари Алибасов говорит, что просто-напросто боится своего соседа. Шоумен намекнул, что находится в опасности.
"Здесь шел ремонт, и у него возник какой-то конфликт с моей помощницей. Она попросила его выйти, и он ее ударил по лицу. А потом стал ее по кирпичам здесь, по пыли, по грязи таскать по полу и бить ногами. И если он с женщиной так себя ведет, что ему отравить меня или поджечь. Поджечь – сам сгорит, а устроить какую-то каверзу, так чтобы я наконец-то прекратил свое существование и сделал его счастливым, ему ничего не стоит", – поведал Бари Алибасов в студии "Пусть говорят".
К слову, подруга шоумена – Ляна Фридман – в бедах Бари Алибасова винит его супругу – актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Приятельница продюсера заявила, что артистка приносит несчастья.
"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", – заявила Фридман в эфире ток-шоу.
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