Благодарный Алибасов расцеловал ноги Борисова

Продюсер группы "На-на" Бари Алибасов вновь стал гостем шоумена Дмитрия Борисова. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала основатель известного бой-бенда смог пообщаться с заклятым врагом.

Редакторам ток-шоу удалось выйти на некого Виталия Михайловича. Экс-чиновника и соседа Бари Алибасова нашли за рубежом на лечении. Мужчина согласится связаться со студией "Пусть говорят" по телефону, однако попросил не называть его фамилию.

Виталию Михайловичу пришлось отвечать на обвинения Бари Каримовича в мошенничестве, избиении и угрозах. Сосед продюсера все отрицал.

По словам экс-чиновника, три квартиры, с покупкой которых он помогал Бари Алибасову, были приобретены законно. Тогда продюсер "На-на" смог расплатиться только за две из них, на третью, из-за которой сейчас и возник спор, у знаменитости денег не хватило.

"Этот дом был инвестиционный: половина квартир принадлежала городу, а половина принадлежала инвестору. Бари Каримович в период 1999 -2003 года не смог выкупить у этой организации эту квартиру, поэтому попросил о помощи. Эта помощь ему была оказана", – рассказал экс-чиновник присутствующим в студии "Пусть говорят".

Далее Виталий Михайлович поведал, как спорные апартаменты оказались в руках некого Овчинника Игоря Борисовича, который сейчас является владельцем третьей квартиры. По словам соседа Алибасова, именно на Овчинника оформляли кредит, когда шоумен не смог найти деньги на выкуп жилплощади. Кто именно в итоге отдавал займ банку – четко разъяснено не было.

Экс-чиновник объяснил, что у Бари Алибасова был договор на безвозмездное пользование этой квартирой. Составлен этот документ был в одном экземпляре, он и сгорел во время пожара.

Под давлением юристов, присутствующих в студии "Пусть говорят", Виталий Михайлович обещал организовать переоформление квартиры на Бари Алибасова. И заявил, что не пытался угрожать кому-либо.

"Сейчас она оформлена на другого гражданина, три, четыре, пять месяцев, и она будет Алибасова. У меня есть договор поручения и есть генеральная доверенность на совершение действий", – сообщил Виталий Михайлович.

Услышав это Бари Алибасов вскочил с места и бросился к ведущему "Пусть говорят" Дмитрию Борисову. Благодарный продюсер группы "На-на" встал на колени перед шоуменом, а после принялся целовать его ботинки.