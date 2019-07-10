Дмитрий Борисов разобрался в странном деле с похищением 25 миллионов
38 дней сотрудники правоохранительных органов искали женщину-кассира Луизу Хайруллину из города Салават, которая вынесла из банка почти 25 миллионов рублей, а после исчезла вместе с супругом и дочерьми. В итоге женщину нашли одну в съемной однушке в Казани. Похищенных денег у нее не было. Теперь матери двоих детей грозит до десяти лет тюрьмы.
В эфире ток-шоу "Пусть говорят" появился муж Луизы Хайруллиной – Марат. Мужчина рассказал, что пока проходит по уголовному делу как свидетель, однако если его избранница начнет давать показания, все может измениться.
Марат признался, что с 2010 года страдает от игровой зависимости. Из-за пагубного пристрастия он влез в долги, взял несколько кредитов – в общей сложности он должен банкам два миллиона рублей.
Хайруллин отметил, что именно он уговорил жену пойти на преступление: Луиза полтора года порциями выносила денежные средства из хранилища банка и заменяла их муляжами. В первый раз сотрудница похитила только 50 тысяч рублей, однако со временем аппетиты росли, и перед арестом она забрала уже миллион.
"Я пообещал ей, что мы сейчас все отыграем, в первую очередь вернем в кассу эти 50 тысяч", – говорил Марат Хайруллин в студии "Пусть говорят".
Мужчина отметил, что похищенных 25 миллионов у них нет. Все украденные деньги он проиграл на ставках.
Присутствующие в студии "Пусть говорят" эксперты усомнились в словах Марата Хайруллина. Никто не верил, что за полтора года ни ревизия, ни коллеги Луизы, которые тоже материально ответственны, не обнаружили пропажу средств.
"Заехали в школу, сказали, что дети едут на море. Взяли все, что было в кассе – последний миллион. Поехали за 30 километров от города, там остановились возле речки. Жили в палатках там три дня, как туристы. Автомобиль был наш, с нашими номерами. Поехали, поставили машину в гараж к отцу Луизы, у нас были ключи. Разделились на две группы. После передвигались на такси. Уехали в город Казань. Мы снимали пять квартир, и на пятой квартире нас уже взяли", – рассказал о побеге Марат.
В конце программы Хайруллин заявил о цели своего визита на "Пусть говорят". Мужчина попросил неравнодушных граждан скинуться, чтобы помочь ему возместить 25 миллионов банку. Ведущий шоу Дмитрий Борисов был шокирован наглостью героя.
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