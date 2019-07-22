Внезапная смерть на Первом канале поразила Борисова в самое сердце

Дмитрий Борисов потрясен смертью коллеги. Ушел из жизни 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов.

Дмитрий Борисов назвал смерть Коновалова большой утратой. По словам ведущего программы "Пусть говорят", Денис умел найти общий язык с совершенно разными людьми.

О причине смерти журналиста Дмитрий Борисов не сообщил. Не уточняются детали и в заявлении Первого канала. Коллеги Дениса Коновалова отмечают только, что 29-летний шеф-редактор горячо любил телевидение, он сам был душой программы, в которой работал. "Неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", – говорится в заявлении Первого канала.

Денису Коновалову исполнилось 29 лет в мае этого года. Он трудился в программе "Пусть говорят" вместе с супругой Алиной. По ее словам, он мечтал об этой работе, всего добился сам, и в программе все делал сам – звонил героям, помогал другим сотрудникам.

Коновалов родился в Кузбассе, после службы в армии четыре года проработал шахтером. Позже решил попробовать силы в журналистике. И у него это получилось – по словам Дмитрия Борисова, благодаря личным качествам он становился своим для всех героев программы. У журналиста остался маленький сын.