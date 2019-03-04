Порошенко после похмелья вышел на люди с бутылкой

Президента Украины застукали с бутылкой. Петр Порошенко выглядел неважно, и комментаторы в Сети сделали вывод: глава Незалежной явился на важное совещание в состоянии тяжелого похмелья.

Появившиеся в соцсетях фотографии с заседания Совета регионального развития Одесской области дали пищу для размышлений: рядом с Порошенко стоит пятилитровая бутылка воды. Некоторые комментаторы предположили, что такое количество жидкости украинскому президенту понадобилось из-за похмелья.

В Одессу Порошенко прибыл после визита в Донбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это и видно по его лицу, и слышно по манере разговора, отметили пользователи.

"Сушняк?" – задалась вопросом Александра Чернавская. "Думается, одеколон питьевой", – написал Владимир Гречко. "Может, в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт", - предположил @sib_dmitry.

Петр Порошенко не раз появлялся на публике в веселом состоянии, а его речь при этом была не очень понятной. Во время нынешней предвыборной кампании президент ведет себя и вовсе непотребно: он уже ущипнул за нос мужчину, сорвал шапку с головы избирательницы, а другую женщину ударил по лицу.

Эксперты считают, что Порошенко снимает стресс с помощью алкоголя. И повод для огорчения действительно есть: рейтинг популярности президента падает с каждым днем. Еще недавно он был на втором месте в соцопросах, а сейчас занимает третью позицию.

Вперед вырвался комик Владимир Зеленский, на втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.