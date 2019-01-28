Украинцы встали на колени перед пьяным Порошенко
Инициаторы акции указывают на высокий уровень недоверия президенту – 85%. Человек с таким антирейтингом не может руководить государством, заявили пользователи Сети. Они запустили хештэг #ПетяНеИдиВПрезиденты.
Порошенко не способен вывести Украину из экономического кризиса, все глубже загоняет страну в долговую яму и занимается самопиаром, жалуются активисты. "Наши дети в окопах, а его – в Верховной Раде и в Лондоне", - говорится в обращении.
Украинцы сокрушаются, что при Порошенко Незалежная стала беднейшей страной Европы, а разрыв между богатыми и бедными сильно увеличился.
Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Лидер Незалежной пойдет на них как самовыдвиженец. Поддержать главу государства готовы 17,1% тех, кто пойдет голосовать.
По мнению экспертов, чтобы поднять рейтинг, Порошенко готов давать самые нереалистичные обещания. Несмотря на удручающие итоги первого президентского срока, лидер Незалежной рассчитывает на победу, уверен политолог Андрей Карасев отметил. По его словам, администрация президента Украины рассчитывает на то, что граждане будут голосовать за него по принципу меньшего из зол.
Россия должна поддержать амбиции Порошенко. С таким заявлением выступил на днях политолог Виталий Третьяков. По его мнению, нужно дать украинскому руководству возможность окончательно разрушить страну.
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